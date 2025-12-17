Perseguita e incendia l’auto dell’ex compagna: arrestato

Il 15 dicembre, a Nocera Inferiore, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli “arresti domiciliari con la prescrizione del braccialetto elettronico” emessa, su richiesta della Procura, dal G.IP. del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di un 29enne del luogo indagato per “atti persecutori e danneggiamento a seguito di incendio” nei confronti dell’ex compagna.

I fatti

Le indagini avviate a seguito della denuncia sporta dalla vittima hanno permesso al Carabinieri di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei riguardi dell’indagato che, non accettando la fine del rapporto sentimentale, avrebbe incendiato la vettura della donna ed inoltre, l’avrebbe vessata con pedinamenti e telefonate.

“Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili”.