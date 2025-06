Paura sulla A2, camion a fuoco: paura per il conducente

Incendio di un camion in autostrada. Intorno alle 13.30 i Vigili del Fuoco di Salerno, supportati da un’autobotte, sono intervenuti sull’A2, direzione Sud, fra Pontecagnano Nord e Pontecagnano Sud, per l’incendio di un autocarro con rimorchio che trasportava materiale per l’edilizia.

I soccorsi

Per motivi da accertare, durante la marcia, l’autista ha avvistato le fiamme che iniziavano a divampare nei pressi della cabina ed è riuscito a mettersi in salvo dopo essersi fermato.

Sul posto oltre ai caschi rossi, la Polizia Stradale che ha dovuto gestire il transito delle automobili che nel frattempo era andato in tilt. Il lenta ripresa, adesso, la circolazione.