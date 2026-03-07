Paura a Pastena: incendio divampa in un appartamento di via Orazio Flacco

Un pomeriggio di forte tensione nel quartiere Pastena, a Salerno, dove un incendio è esploso all’interno di un’abitazione situata in via Orazio Flacco. L’allarme è scattato intorno alle 15:30, quando la sala operativa dei Vigili del Fuoco è stata allertata per la presenza di fiamme e fumo che fuoriuscivano da un appartamento della zona.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe divampato nel vano cucina, propagandosi rapidamente e minacciando l’integrità dell’intera struttura. L’origine del sinistro, seppur ancora in fase di accertamento tecnico, sembrerebbe riconducibile a cause accidentali legate proprio all’area dei fornelli.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco

La macchina dei soccorsi si è attivata con estrema rapidità. I caschi rossi della sede centrale, supportati dall’ausilio strategico di un’autoscala, sono giunti sul posto nel giro di pochi minuti. Per contenere l’avanzata del fuoco, il personale operante ha utilizzato in modo sinergico sia le dotazioni di bordo sia i presidi antincendio già presenti all’interno del condominio.

L’operazione ha permesso di circoscrivere le fiamme, evitando che il rogo potesse estendersi alle abitazioni limitrofe o coinvolgere le rampe scale, garantendo così la sicurezza degli altri residenti dello stabile.

Danni alla struttura ma nessun ferito

Al termine delle operazioni di spegnimento, il bilancio fortunatamente non riporta conseguenze fisiche per le persone: non si sono registrati feriti o intossicati. Tuttavia, l’appartamento ha riportato danni significativi a causa del calore e della fuliggine sprigionata dalla combustione nel vano cucina.

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono rimaste ancora all’opera per diverso tempo dopo l’estinzione del rogo per completare le procedure di messa in sicurezza, la ventilazione dei locali e la verifica della stabilità degli ambienti coinvolti.