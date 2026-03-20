Parcheggi a Camerota: bando per stalli stagionali 2026 a tariffe agevolate

L’amministrazione comunale di Camerota ha ufficialmente pubblicato l’avviso pubblico relativo all’assegnazione degli stalli di sosta stagionali a tariffa agevolata per l’estate 2026. Il provvedimento mira a offrire un supporto concreto ai cittadini in vista della prossima stagione turistica, garantendo soluzioni di sosta strutturate in un periodo di forte affluenza.

Questa iniziativa si è resa necessaria per rispondere a un’esigenza logistica specifica del territorio: la riduzione dei posti auto nei centri urbani. Tale contrazione è l’effetto diretto degli importanti interventi di riqualificazione e pedonalizzazione attualmente in corso, volti a migliorare il decoro urbano e la vivibilità degli spazi pubblici.

Destinatari e costi del servizio

Il piano parcheggi è rivolto prioritariamente ai residenti e ai titolari di attività commerciali e ricettive che operano nel perimetro comunale. Le tariffe e le modalità di fruizione sono state modulate per bilanciare le necessità dei privati con quelle del comparto produttivo locale.

Per quanto riguarda i residenti, l’abbonamento ha un costo di 150 euro stagionali per il periodo che intercorre tra giugno e settembre. La quota garantisce il posto auto 24 ore su 24, offrendo stabilità ai cittadini residenti nelle zone soggette a restrizioni o lavori.

Le attività commerciali e ricettive possono invece beneficiare di pacchetti diversificati per il periodo luglio-settembre:

150 euro stagionali per i primi tre pass richiesti;

per i primi tre pass richiesti; 200 euro stagionali a partire dal quarto pass in poi.

Modalità e termini per la presentazione delle domande

Il Comune ha stabilito un cronoprogramma rigoroso per la gestione delle istanze. Le richieste possono essere presentate ufficialmente a partire dalle ore 00:00 del 16 marzo 2026 e dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 12:00 del 24 aprile 2026.

Le procedure di invio prevedono due modalità distinte: la trasmissione tramite PEC all’indirizzo protocollo.camerota@asmepec.it oppure la consegna a mano direttamente presso l’ufficio protocollo dell’Ente.

Pubblicazione delle graduatorie e modulistica

Successivamente alla chiusura dei termini di partecipazione, gli uffici competenti procederanno all’istruttoria delle pratiche. La graduatoria delle domande pervenute sarà pubblicata entro il 22 maggio 2026 sul portale istituzionale del Comune di Camerota.

Tutti gli interessati possono consultare i dettagli tecnici, visionare il bando completo e scaricare la modulistica necessaria collegandosi al sito ufficiale del Comune nella sezione dedicata agli avvisi pubblici.