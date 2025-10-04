Palinuro diventa set cinematografico: grande successo per l’anteprima de “Un Bacio” di Rocco Ancarola

La località cilentana, scelta come teatro naturale della storia, ha accolto un nutrito pubblico e le tante persone che hanno preso parte al progetto, dando vita ad un racconto dove ad emergere sono anche le bellezze del territorio

A cura di Federica Inverso
Palinuro, tramonto

Si è tenuta ieri sera, presso il Lido Mijeo di Palinuro, l’anteprima del cortometraggio “Un Bacio”, diretto dal regista salernitano Rocco Ancarola.

Il Cilento sul grande schermo

La località cilentana, scelta come teatro naturale della storia, ha accolto un nutrito pubblico e le tante persone che hanno preso parte al progetto, dando vita ad un racconto dove ad emergere sono anche le bellezze del territorio. Girato interamente presso il lido Mijeo a Palinuro, “Un Bacio” valorizza scorci, spiagge e panorami dell’area, che fanno da sfondo a una narrazione intensa e suggestiva. Un’estate al lido, due tredicenni si sfidano a calcetto: in palio un bacio o una bottiglia di latte, ma il caso decide per loro, lasciando sospeso il desiderio.

Un’opera destinata a farsi conoscere anche oltre i confini territoriali. Il corto è stato infatti candidato al Giffoni school experience e parteciperà alla prossima edizione di Linea d’Ombra – Festival Culture Giovani di Salerno. La sceneggiatura del cortometraggio è firmata da Corrado Monina e Giulio Pattenò, mentre la direzione della fotografia porta la firma di Giulia Rosco. «Scegliere Palinuro non è stato solo un atto estetico, ma un omaggio alla mia terra e alle mie radici», ha dichiarato il regista Rocco Ancarola.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Dario Trivelli City Live

City Live: InfoCilento ospita il sindaco di Futani, Dario Trivelli, inviate le vostre domande

Ogni utente potrà inviare le sue domande al primo cittadino

Luigi Coppola

Il Cilento conquista Milano ai The Best Chef Awards

Importante riconoscimento per lo chef Luigi Coppola e per il ristorante Casa…

Polizia

Battipaglia, operazione ad alto impatto della Polizia: oltre 100 persone controllate

La Polizia di Stato intensifica la lotta all’illegalità, ecco l'operazione

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.