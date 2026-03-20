Palinuro, al via i lavori al Molo dei Francesi sicurezza e restauro contro l’erosione

La costa di Palinuro si prepara a ritrovare uno dei suoi scorci più iconici in piena sicurezza. L’amministrazione comunale ha ufficialmente dato il via ai lavori di messa in sicurezza della testata del pontile situato in località Saline, storicamente noto come Molo dei Francesi. L’infrastruttura, considerata un vero e proprio simbolo del territorio, è stata per anni vittima dell’erosione costiera e dei pesanti danni strutturali inflitti dalle violente mareggiate invernali.

L’operazione rientra in una più ampia strategia di mitigazione del dissesto idrogeologico. L’obiettivo primario è la tutela della pubblica incolumità attraverso il consolidamento della struttura esistente e il ripristino delle sezioni ammalorate, garantendo così una fruizione sicura a cittadini e turisti.

Risorse e iter burocratico: un investimento per il territorio

L’intervento è sostenuto da un finanziamento complessivo di 81.842,45 euro, stanziato con Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, risalente al 23 febbraio 2021. Nonostante l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica sia avvenuta nello stesso anno, la complessità dell’iter autorizzativo ha richiesto tempi tecnici prolungati.

Il percorso burocratico si è concluso nel dicembre 2025 con l’approvazione del progetto esecutivo da parte della giunta comunale, permettendo così l’apertura del cantiere. I lavori sono stati affidati alla società C.G.F. srl di Vallo della Lucania, per un importo contrattuale di 61.326,48 euro, sotto la direzione tecnica dell’ingegnere Antonio Positano.

I dettagli tecnici del consolidamento strutturale

Il piano di intervento prevede una serie di azioni mirate non solo al ripristino estetico, ma soprattutto alla tenuta strutturale dell’opera. Tra le operazioni principali figurano la rimozione delle parti danneggiate della banchina e il successivo consolidamento mediante getti in calcestruzzo.

Per proteggere il pontile dalla forza d’urto del moto ondoso, è prevista la realizzazione di una berma sommersa in scogli naturali. Il progetto si concluderà con il riposizionamento degli elementi di coronamento e il ripristino della pavimentazione, che verrà realizzata rigorosamente in pietra locale per preservare l’armonia paesaggistica del sito.

Un impegno per la conservazione del litorale

L’amministrazione ha sottolineato il valore strategico dell’opera, definendola un “intervento importante per la sicurezza e la conservazione del tratto costiero”. La nota del Comune ribadisce la volontà di proseguire sulla strada della manutenzione infrastrutturale: “Continueremo a lavorare con dedizione e cura per il bene del nostro territorio”.