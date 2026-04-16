Padula guarda al mondo: accordo con Destination Italia per il rilancio del patrimonio culturale

Il Comune di Padula, guidato dalla sindaca Michela Cimino, compie un passo decisivo verso il potenziamento della propria offerta turistica con l’affidamento del progetto di sviluppo integrato e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del territorio.

L’incarico è stato conferito a Destination Italia S.p.A., gruppo leader nell’incoming turistico quotato dal 2021 alla Borsa di Milano sul segmento Euronext Growth Milan. La proposta è stata presentata dalla società Hearth s.r.l., che opera come local operator del gruppo per l’attuazione del progetto. Destination Italia, impegnata a diffondere il Made in Italy nel mondo e a valorizzare le PMI del territorio, vanta il supporto di investitori di rilievo come Intesa Sanpaolo, il principe Vitaliano Borromeo, Riccardo Illy e Federico Grom.

Mercati internazionali e modello “Local Expert”

Grazie a questo accordo, il Comune entra in un network globale che raggiunge tour operator e travel advisor di oltre 100 Paesi, con un’attenzione specifica a segmenti di mercato quali famiglie, coppie e piccoli gruppi. Con sedi operative a Milano, Roma e New York, e di prossima apertura a Shanghai, Tokyo, Dubai e San Paolo del Brasile, il gruppo garantisce un accesso privilegiato ai principali mercati internazionali.

In Italia, la società collabora stabilmente con oltre 10 mila partner del settore dell’accommodation e decine di migliaia di fornitori di servizi, operando a stretto contatto con il Ministero del Turismo, l’Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT), ambasciate e prestigiose associazioni come la National Italian American Foundation.

Sostenibilità e coinvolgimento del territorio

L’intervento si fonda sul modello «Local Expert», un approccio che punta a sviluppare nuove destinazioni valorizzando la comunità locale e professionalizzando figure specifiche sul territorio. L’obiettivo è creare un’offerta turistica sostenibile e autentica che parta direttamente dal basso, coinvolgendo le realtà locali.

Grazie a una strategia basata su esperienze autentiche e sulla messa in rete delle risorse, il Comune mira a incrementare le presenze turistiche, beneficiando anche della visibilità dei portali B2C del gruppo, frequentati ogni anno da quasi 4 milioni di utenti unici. Tutti i dettagli tecnici e operativi del progetto saranno resi noti a breve dalla stessa Destination Italia, che ha già in programma azioni mirate per gli operatori di Padula.

Il nuovo sistema di biglietteria e l’accordo ministeriale

In merito a questo nuovo percorso, l’assessore al Turismo del Comune di Padula, Antonio Fortunati, dichiara:

«Tutte le attività programmate, compreso questo importante affidamento, si inseriscono nel solco dell’accordo di valorizzazione sottoscritto a giugno 2024 tra il Comune di Padula e la Direzione museale del Ministero della Cultura. Anche l’affidamento del servizio di biglietteria segue questa direzione, puntando sul biglietto unico, con validità di due giorni, come nuovo strumento di accesso alla Certosa di San Lorenzo e agli altri musei civici e luoghi culturali di Padula. L’obiettivo è favorire una permanenza più lunga sul nostro territorio, generando così una maggiore ricaduta economica a beneficio diretto di tutti gli operatori locali».

Iter burocratico e prospettive future

L’affidamento della biglietteria rappresenta un passaggio successivo all’accordo di valorizzazione del 2024 e ha seguito un iter burocratico lungo e complesso, avviato con la gara affidata alla Centrale di committenza della Comunità Montana Vallo di Diano nel 2025 e concluso con la firma del contratto da parte del Consorzio Aion, costituito da Artem e Monaci Digitali, il mese scorso.

I dettagli degli affidamenti, dei programmi e le presentazioni ufficiali di tutte queste iniziative saranno illustrati a breve, segnando l’avvio della fase operativa del progetto volto a trasformare il patrimonio di Padula in un volano di sviluppo per l’intera comunità e per il territorio del Vallo di Diano.