Padula: arrivano i fondi per la videosorveglianza

L’Amministrazione Comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha ottenuto un finanziamento nell’ambito del POC “Legalità” 2014-2020 per il potenziamento della videosorveglianza sul territorio comunale.

L’intervento si inserisce nel percorso avviato dall’ente per rafforzare le politiche di sicurezza urbana, ispirate ai principi di convivenza civile e prevenzione delle forme di criminalità organizzata, con l’obiettivo di consolidare la cultura della legalità e migliorare il presidio del territorio.

Il Comune intende realizzare un nuovo impianto di videosorveglianza finalizzato al monitoraggio dei flussi in entrata e in uscita e all’individuazione di eventuali azioni vandaliche o lesive. Il progetto, denominato “Videosorveglianza urbana”, è stato redatto dal Comando di Polizia Municipale, al quale l’Amministrazione rivolge un ringraziamento per il lavoro svolto e per il contributo tecnico apportato.

L’intervento prevede una spesa complessiva di 80mila euro, anticipata dall’ente in attesa dell’erogazione del finanziamento statale che coprirà l’intero importo.

Il sistema sarà installato nei principali punti di accesso al territorio e in alcune aree considerate particolarmente sensibili, in risposta ai bisogni espressi dalla comunità locale, spesso colpita da furti domestici e non, episodi di abbandono incontrollato di rifiuti, sinistri stradali e comportamenti che mettono a rischio la tutela dell’ambiente e del patrimonio urbano.

Le nuove telecamere rafforzeranno il controllo del territorio e offriranno uno strumento efficace per prevenire e contrastare condotte illecite, supportando le attività di indagine e consentendo interventi più tempestivi da parte delle Forze dell’Ordine.

Il sistema permette inoltre un miglior coordinamento operativo tra le diverse unità di Polizia presenti nell’area, grazie alla condivisione in tempo reale di informazioni utili. Una sinergia che accresce l’efficacia delle azioni di prevenzione e repressione e favorisce un maggiore senso di sicurezza all’interno della comunità.

L’implementazione della nuova rete di videosorveglianza, soprattutto nelle zone di confine con i territori limitrofi, rappresenta un intervento strategico per ampliare il presidio del territorio anche in orari e luoghi non facilmente monitorabili con la sola presenza fisica degli operatori.

La sindaca Michela Cimino ha espresso soddisfazione per il finanziamento ottenuto, sottolineando come l’intervento risponda alle esigenze emerse anche nei recenti incontri in Prefettura dedicati all’aumento dei furti nel territorio valdianese e alle richieste di maggiore sicurezza formulate dalla popolazione. “Si tratta di un passo concreto per proteggere la nostra comunità e rendere più efficace il controllo del territorio”, ha dichiarato.