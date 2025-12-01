Ottati festeggia i 102 anni di Giovanni Capozzolo

Circondato dall’affetto dei suoi cari e raggiunto, per l’importante occasione, anche dal sindaco, Elio Guadagno, zio Giovanni ha spento le candeline della grande torta condivisa con numerose persone che lo inondanto di affetto.

“Zio Giovanni Capozzolo oggi ha compiuto 102 anni!

A Lui, custode di valori autentici di un tempo, che col sorriso ci ricorda la bellezza delle piccole cose e dei gesti gentili, i migliori auguri per questo nuovo giro intorno al sole” ha fatto sapere il sindaco, Elio Guadagno.

Il signor Capozzolo, conosciuto da tutti anche per aver lavorato tanti anni con Poste Italiane, è già noto per il suo profondo senso civico tanto che alla sua veneranda età, ad ogni tornata elettorale, si reca alle urne personalmente per votare contribuendo a sottolineare, con l’esempio, il valore della Democrazia e il rispetto che bisogna averne.