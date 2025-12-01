Ottati festeggia i 102 anni di Giovanni Capozzolo

Noti a tutti come “zio Giovanni”, il signor Giovanni Capozzolo di Ottati, tra applausi e sorrisi, ha festeggiato ieri il suo 102esimo compleanno

A cura di Alessandra Pazzanese

Circondato dall’affetto dei suoi cari e raggiunto, per l’importante occasione, anche dal sindaco, Elio Guadagno, zio Giovanni ha spento le candeline della grande torta condivisa con numerose persone che lo inondanto di affetto.

“Zio Giovanni Capozzolo oggi ha compiuto 102 anni!
A Lui, custode di valori autentici di un tempo, che col sorriso ci ricorda la bellezza delle piccole cose e dei gesti gentili, i migliori auguri per questo nuovo giro intorno al sole” ha fatto sapere il sindaco, Elio Guadagno.

Il signor Capozzolo, conosciuto da tutti anche per aver lavorato tanti anni con Poste Italiane, è già noto per il suo profondo senso civico tanto che alla sua veneranda età, ad ogni tornata elettorale, si reca alle urne personalmente per votare contribuendo a sottolineare, con l’esempio, il valore della Democrazia e il rispetto che bisogna averne.

Leggi anche:

Bellosguardo in festa per i 100 anni del signor Giuseppe Alessio
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Vallo di Diano, il Distretto Diffuso del Commercio punta sui giovani: successo per il workshop su nuova imprenditoria e Silver Economy

L’evento ha acceso i riflettori su due temi chiave per lo sviluppo…

Medico

Carenza di personale al Centro di Salute Mentale: a rischio chiusura l’Unità Operativa di Eboli – Contursi Terme

La UIL FPL, attraverso il Coordinatore Provinciale Vito Sparano, ha indirizzato una…

Concerto

Eboli, scippi e tensione al concerto di Marracash: rubate due collane al Palasele

Momenti di tensione al Palasele di Eboli durante il concerto di Marracash.…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.