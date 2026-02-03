Ostetricia e Ginecologia di Sapri, reparto d’eccellenza: parto a rischio gestito con successo

Il reparto di “Ostetricia e Ginecologia” dell’ospedale “Immacolata” di Sapri si conferma un fiore all’occhiello per la struttura ospedaliera del Golfo di Policastro.

Parto delicato riuscito senza complicanze

Nella giornata di ieri a venire alla luce è stata una nuova neonata, il cui parto avrebbe potuto comportare delle complicanze. La gestante infatti era stata sottoposta, appena 15 mesi prima, ad un parto cesareo. La professionalità e la bravura del personale medico, ostetrico e infermieristico, diretto dal ginecologo Bruno Torsiello, hanno consentito infatti che il parto andasse alla perfezione. La neonata, dal peso di 2.650 kg, è venuta alla luce senza alcuna complicanza ed ha illuminato, come accade di consueto, l’intero reparto.

Un punto di riferimento per tante gestanti

Tanta la soddisfazione e la gioia di tutto il personale di “Ostetricia e Ginecologia” sempre pronto ad accogliere tra le proprie braccia, come una grande famiglia, tutti i nascituri. Il reparto rappresenta per tutte le gestanti del Golfo di Policastro e del Basso Cilento un punto di riferimento fondamentale, che le accompagna, con amore e dedizione, non solo per il lungo periodo della gravidanza ma anche successivamente alla nascita dei pargoletti.