Ostetricia e Ginecologia di Sapri, reparto d’eccellenza: parto a rischio gestito con successo

Il parto avrebbe potuto comportare delle complicanze, la gestante infatti era stata sottoposta, appena 15 mesi prima, ad un parto cesareo

Maria Emilia Cobucci
Sapri, reparto ostetricia e ginecologia

Il reparto di “Ostetricia e Ginecologia” dell’ospedale “Immacolata” di Sapri si conferma un fiore all’occhiello per la struttura ospedaliera del Golfo di Policastro.

Parto delicato riuscito senza complicanze

Nella giornata di ieri a venire alla luce è stata una nuova neonata, il cui parto avrebbe potuto comportare delle complicanze. La gestante infatti era stata sottoposta, appena 15 mesi prima, ad un parto cesareo. La professionalità e la bravura del personale medico, ostetrico e infermieristico, diretto dal ginecologo Bruno Torsiello, hanno consentito infatti che il parto andasse alla perfezione. La neonata, dal peso di 2.650 kg, è venuta alla luce senza alcuna complicanza ed ha illuminato, come accade di consueto, l’intero reparto.

Un punto di riferimento per tante gestanti

Tanta la soddisfazione e la gioia di tutto il personale di “Ostetricia e Ginecologia” sempre pronto ad accogliere tra le proprie braccia, come una grande famiglia, tutti i nascituri. Il reparto rappresenta per tutte le gestanti del Golfo di Policastro e del Basso Cilento un punto di riferimento fondamentale, che le accompagna, con amore e dedizione, non solo per il lungo periodo della gravidanza ma anche successivamente alla nascita dei pargoletti.

