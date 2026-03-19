Ospedale Immacolata di Sapri: nel reparto ortopedia 900 interventi all’anno. Parla il primario, Attilio Molinaro

Oltre 900 interventi eseguiti solo nel 2025. Sono questi i numeri che arrivano dal reparto di Ortopedia dell’ospedale “Immacolata” di Sapri diretto dal Primario Attilio Molinaro. Dati che consentono all’Ortopedia del nosocomio del Golfo di Policastro di inserirsi nel novero dei reparti migliori del territorio campano.

“Siamo un ospedale al passo con i tempi nonostante parliamo un nosocomio periferico – ha affermato il primario Molinaro – Nel 2024 abbiamo operato oltre 150 protesi d’anca e protesi di ginocchio e oltre 100 pazienti per fratture al femore. Di questi oltre l’80 per cento è stato operato nel giro di 48 ore. Oltre a tutti i pazienti traumatizzati e politraumatizzati che sono o stati operati in questo reparto.

Nonostante la carenza del personale medico e infermieristico riusciamo ad effettuare circa 900 interventi l’anno”. Risultati importanti per il reparto di Ortopedia, nonostante la carenza della figura professionale del fisioterapista. “Noi speriamo che anche quest’anno problematica venga risolta a breve, anche perché sono in corso concorsi per fisioterapisti – ha poi aggiunto Molinaro.

I dati che riguardano le prestazioni effettuate all’interno del nostro reparto confermano l’ottimo lavoro svolto quotidianamente dalla mia equipe, alla quale rivolgono un plauso oltre a tutto il personale di sala operatoria e agli anestesisti”.