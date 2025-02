Ospedale di Agropoli, il consigliere La Porta: “Il sindaco dia risposte alla Città”

Il consigliere di minoranza della città di Agropoli, Massimo La Porta, sollecita nuovamente l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi e dalla dottoressa Rosa Lampasona a interpellare l’Asl di Salerno, nella persona del direttore generale Gennaro Sosto, per modificare l’atto aziendale e avviare la procedura per la realizzazione di una Camera Iperbarica presso l’Ospedale civile di Agropoli.

“Dal 21 ottobre ad oggi,” sottolinea il consigliere La Porta, “da quando c’è stato il consiglio monotematico dedicato all’ospedale civile di Agropoli, non abbiamo avuto nessuna risposta dal direttore dell’Asl di Salerno. Inoltre – conclude La Porta – credo che il sindaco debba interessarsi in prima persona, essendo lui la prima autorità sanitaria e avendo anche mantenuto la delega alla sanità”.

La questione ospedale di Agropoli è particolarmente dibattuta

Già in passato un consiglio monotematico era stato richiesto dal consigliere Raffaele Pesce e convocato lo scorso ottobre quando l’assise aveva approvato una mozione per chiedere la modifica dell’atto aziendale garantendo maggiori servizi presso l’ospedale cittadino e in particolare il reinserimento nella rete dell’emergenza-urgenza.