Ospedale di Agropoli: anche il Partito Socialista Italiano del Golfo di Policastro presente al corteo di protesta

Il Partito Socialista Italiano Coordinamento del Golfo di Policastro, comunica la propria piena adesione alla manifestazione di protesta che si terrà ad Agropoli il prossimo 8 agosto 2025, a difesa del diritto alla salute e per chiedere con forza la riapertura immediata e ufficiale del Pronto Soccorso, recentemente chiuso dall’ASL Salerno.

La nota

“Esprimiamo solidarietà e sostegno al Comitato di lotta agropolese, impegnato in una battaglia civile e fondamentale affinché l’Ospedale di Agropoli sia reintegrato nella rete dell’emergenza-urgenza, dotato di presìdi professionali adeguati, come anestesisti e cardiologi, nonché di un’organizzazione sanitaria in grado di garantire tempestività ed efficienza. Siamo convinti che l’Ospedale di Agropoli debba anche sviluppare una chiara identità sanitaria autonoma, investendo su: la specializzazione clinica; la riabilitazione, con i 60 posti letto previsti; la medicina della fragilità; un centro ambulatoriale oncologico che risponda ai bisogni reali del territorio.

Tuttavia, tutto questo non può e non deve avvenire a discapito della presenza di un Pronto Soccorso pienamente operativo, perché la salute non può essere frammentata né rinviata. Ogni cittadino ha il diritto a ricevere assistenza immediata e qualificata nel momento in cui un’emergenza si presenta.

Il riconoscimento di Agropoli come presidio sanitario strategico per il territorio cilentano non è una concessione politica, ma un diritto costituzionalmente garantito. La sanità pubblica si difende con scelte coraggiose, coerenti e orientate al bene comune. La battaglia per l’ospedale di Agropoli è una battaglia per la dignità di un territorio, per la tutela del diritto universale alla salute, per una sanità pubblica vicina ai cittadini e capace di rispondere ai loro bisogni”, lo dichiara Gianfrancesco Caputo, Coordinatore Partito Socialista Italiano Golfo di Policastro.