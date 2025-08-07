Attualità

Ospedale di Agropoli: anche il Partito Socialista Italiano del Golfo di Policastro presente al corteo di protesta

Il riconoscimento di Agropoli come presidio sanitario strategico per il territorio cilentano non è una concessione politica, ma un diritto costituzionalmente garantito

Comunicato Stampa

7 Agosto 2025

Ospedale Agropoli

Il Partito Socialista Italiano Coordinamento del Golfo di Policastro, comunica la propria piena adesione alla manifestazione di protesta che si terrà ad Agropoli il prossimo 8 agosto 2025, a difesa del diritto alla salute e per chiedere con forza la riapertura immediata e ufficiale del Pronto Soccorso, recentemente chiuso dall’ASL Salerno.

La nota

“Esprimiamo solidarietà e sostegno al Comitato di lotta agropolese, impegnato in una battaglia civile e fondamentale affinché l’Ospedale di Agropoli sia reintegrato nella rete dell’emergenza-urgenza, dotato di presìdi professionali adeguati, come anestesisti e cardiologi, nonché di un’organizzazione sanitaria in grado di garantire tempestività ed efficienza. Siamo convinti che l’Ospedale di Agropoli debba anche sviluppare una chiara identità sanitaria autonoma, investendo su: la specializzazione clinica; la riabilitazione, con i 60 posti letto previsti; la medicina della fragilità; un centro ambulatoriale oncologico che risponda ai bisogni reali del territorio.

Tuttavia, tutto questo non può e non deve avvenire a discapito della presenza di un Pronto Soccorso pienamente operativo, perché la salute non può essere frammentata né rinviata. Ogni cittadino ha il diritto a ricevere assistenza immediata e qualificata nel momento in cui un’emergenza si presenta.

Il riconoscimento di Agropoli come presidio sanitario strategico per il territorio cilentano non è una concessione politica, ma un diritto costituzionalmente garantito. La sanità pubblica si difende con scelte coraggiose, coerenti e orientate al bene comune. La battaglia per l’ospedale di Agropoli è una battaglia per la dignità di un territorio, per la tutela del diritto universale alla salute, per una sanità pubblica vicina ai cittadini e capace di rispondere ai loro bisogni”, lo dichiara Gianfrancesco Caputo, Coordinatore Partito Socialista Italiano Golfo di Policastro.

Iscriviti al canale WhatsApp

Resta sempre aggiornato, iscriviti al canale WhatsApp di InfoCilento

Clicca qui

Potrebbe interessarti anche

Ascea Marina, auto in fiamme

Auto in fiamme nella notte ad Ascea Marina: intervengono vigili del fuoco e forze dell’ordine

L’incendio ha causato notevoli disagi alla viabilità lungo una delle arterie principali della frazione marina

Chiara Esposito

07/08/2025

Monti Vesole

Trentinara il progetto “Monti Alburni, Vesole e Rupi del Calore – Esperienze autentiche nel Cilento Interno”

Il progetto unisce sei comuni ed è finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del Piano Strategico Cultura e Turismo 2025

Comunicato Stampa

07/08/2025

Gennaro Sosto

Ospedale di Agropoli, incontro Asl-sindaci: garantita assistenza sanitaria h24, presto insegna specifica

"Presso il nosocomio di Agropoli, sarà installata l’insegna che riporterà la dicitura “Punto di primo intervento per l’urgenza territoriale”

Comunicato Stampa

07/08/2025

Montecorice

Montecorice, operazione spiagge pulite: sequestrate centinaia di attrezzature da mare

L’operazione, denominata “spiaggia pulite”, ha portato al sequestro di circa 160 ombrelloni, 50 sedie sdraio e altro materiale posizionato sull’arenile

Manuel Chiariello

07/08/2025

Cinghiali

Emergenza cinghiali nei centri abitati, il Parco: «competenza della Regione Campania»

L'Ente ha richiamato le competenze che la legislazione assegna alle singole amministrazioni

Antonio Pagano

07/08/2025

San Donato

San Donato: fede, storia e tradizione nel cuore del Cilento e del Vallo di Diano

Domani si celebra San Donato, patrono di Monteforte Cilento, Montecorice e Buonabitacolo. Ecco storia, culto e tradizione

Concepita Sica

06/08/2025

“Se Non Ora Quando – Vallo di Diano” chiede la cittadinanza onoraria per Francesca Albanese al Comune di Sala Consilina

L'obiettivo è riconoscere l’impegno della giurista italiana nella difesa del diritto internazionale e nella tutela dei diritti del popolo palestinese, condotto con “rigore, trasparenza e dedizione”

Federica Pistone

06/08/2025

Villa Littorio di Laurino: il Vescovo Calvosa celebra la Messa di San Salvatore

Numerosi i fedeli che ieri, martedì 5 agosto, si sono ritrovati nella Chiesa di San Giovanni Battista, in località Villa Littorio di Laurino, per la celebrazione eucaristica tenuta in occasione della Messa Vespertina

Alessandra Pazzanese

06/08/2025

Agropoli, scritta pronto soccorso

L’Associazione Operatori Turistici Agropolesi aderisce alla manifestazione per la tutela del Pronto Soccorso

"Il diritto alla salute deve essere garantito non solo ai residenti, ma anche ai tantissimi visitatori che ogni anno scelgono Agropoli"

Comunicato Stampa

06/08/2025

Strade invase dalla vegetazione, il gruppo consiliare “Ascea in Testa” diffida la Provincia di Salerno

La diffida è a firma dei consiglieri comunali Pasquale D’Angiolillo, Luca Di Genio e Silvia Chirico

Comunicato Stampa

06/08/2025

Agropoli: lavori non eseguiti secondo le prescrizioni, sequestro bis a San a Francesco

Riapposti i sigilli, denunciato il responsabile dell’abuso

Ernesto Rocco

06/08/2025

Ospedale Agropoli

Agropoli: anche la FP CGIL al corteo dell’8 agosto per l’Ospedale

Il corteo di protesta è in programma per venerdì 8 agosto

Comunicato Stampa

06/08/2025

Torna alla home
Convergenze
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Forlenza