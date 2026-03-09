Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 10 marzo: amici dello Scorpione, le stelle suggeriscono di non agire d’impulso. Pesci, giornata intensa sul piano emotivo

Vediamo cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Fiorenza Di Palma
Oroscopo

La giornata di martedì 10 marzo si apre con movimenti planetari che favoriscono riflessioni, chiarimenti e nuove decisioni. Alcuni segni sentiranno il bisogno di cambiare ritmo, mentre altri potranno sfruttare un momento particolarmente favorevole per lavoro e sentimenti. Ecco cosa riservano le stelle ai dodici segni dello zodiaco.

Ariete
Giornata dinamica, con molte energie da gestire. Sul lavoro potrebbero arrivare proposte interessanti, ma sarà necessario valutare bene prima di accettare. In amore serve più pazienza: non tutti riescono a stare al vostro passo.

Toro
Martedì positivo per le questioni pratiche. È il momento giusto per sistemare questioni economiche o organizzative. In amore torna una maggiore serenità, soprattutto per le coppie che hanno vissuto tensioni nelle ultime settimane.

Gemelli
Le stelle invitano alla prudenza nelle parole. Potrebbero nascere piccoli malintesi con colleghi o familiari. Meglio rimandare discussioni importanti e concentrarsi su attività che richiedono creatività.

Cancro
Giornata di riflessione. Potreste sentire il bisogno di fermarvi un attimo e capire meglio quali sono le vostre priorità. In amore c’è bisogno di più dialogo: non tenete tutto dentro.

Leone
Il cielo sostiene le iniziative personali. Sul lavoro potreste ricevere un riconoscimento o una conferma attesa da tempo. In amore torna la voglia di condividere progetti e fare qualcosa di speciale con il partner.

Vergine
Qualche piccola tensione potrebbe emergere nella prima parte della giornata, soprattutto sul lavoro. Nulla di insormontabile, ma servirà organizzazione. In amore è il momento di chiarire ciò che non vi convince.

Bilancia
Giornata favorevole per le relazioni. Gli incontri sono stimolanti e potrebbero aprire nuove prospettive, anche professionali. In amore cresce la complicità: chi è single potrebbe fare una conoscenza interessante.

Scorpione
Le stelle suggeriscono di non agire d’impulso. Alcune situazioni lavorative richiedono strategia e pazienza. In amore torna un clima più intenso, ma bisogna evitare gelosie inutili.

Sagittario
Martedì energico e ricco di idee. È un buon momento per iniziare nuovi progetti o pianificare cambiamenti. In amore c’è voglia di libertà, ma chi è in coppia deve trovare un equilibrio tra indipendenza e condivisione.

Capricorno
La giornata invita alla concretezza. Sul lavoro potreste fare passi avanti importanti, soprattutto se state lavorando a un progetto di lungo periodo. In amore serve più disponibilità emotiva.

Acquario
Cielo interessante per le novità. Chi desidera cambiare qualcosa nella propria vita potrebbe trovare nuove opportunità. In amore torna la voglia di sperimentare e vivere emozioni diverse dal solito.

Pesci
Giornata sensibile e intensa. Le emozioni sono forti e potrebbero guidare alcune decisioni importanti. In amore c’è bisogno di autenticità: dite ciò che provate senza paura.

