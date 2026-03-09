Oroscopo Paolo Fox 10 marzo: amici dello Scorpione, le stelle suggeriscono di non agire d’impulso. Pesci, giornata intensa sul piano emotivo

La dottoressa Maria Gabriella Schettino agropolese doc è stata scelta come rappresentante delle donne medico per intervenire nel servizio di RaiNews24 – Salute dedicato al tema della “leadership gentile” dei camici rosa. L’intervista, disponibile online sul sito Rai, mette al centro il ruolo crescente delle professioniste della sanità e il valore di uno stile di guida fondato su ascolto, competenza e attenzione alla persona. Nel servizio, la Schettino ha condiviso riflessioni e esperienza sul contributo che le donne stanno offrendo al mondo medico, sottolineando come la leadership gentile sia un modello moderno ed efficace di gestione e relazione con pazienti e colleghi. Un approccio che coniuga rigore scientifico, empatia e capacità di lavorare in squadra. Durante l’intervista la dottoressa Schettino ha inoltre affrontato un tema di grande rilevanza per la salute femminile: l’osteoporosi. Nel suo intervento ha ricordato come prevenzione e corretti stili di vita siano fondamentali per proteggere le ossa nel corso della vita. Secondo la specialista, calcio, vitamina D e attività fisica regolare rappresentano tre alleati fondamentali per le donne, soprattutto dopo la menopausa, quando il rischio di fragilità ossea aumenta. Una corretta alimentazione, l’esposizione alla luce solare per favorire la sintesi della vitamina D e l’esercizio fisico…