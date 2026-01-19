Ordine dei Commercialisti Sala Consilina – Lagonegro, Ritorto confermato presidente

Nunzio Ritorto è stato riconfermato alla guida dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sala Consilina – Lagonegro per il quadriennio 2026 – 2030. La rielezione è arrivata al termine delle consultazioni che hanno fatto registrare una partecipazione particolarmente significativa: alle urne si è recato il 90,55% degli aventi diritto.

Il Consiglio dell’Ordine

Accanto al presidente, è stato rinnovato anche il Consiglio dell’Ordine. La più votata è risultata Pina Biancamano, seguita da Antonio Caggiano. Completano il nuovo organismo Giovannina Durante, Marco Grandino, Cono Morello, Antonietta Siervo, Antonio Perretta ed Egidio De Luca.

Definita anche la composizione del Collegio dei Revisori, che sarà presieduto da Gennaro Tortorella, con Michele Angelo De Paola e Giuseppe Abbruzzese in qualità di componenti effettivi.

Rinnovato infine il Comitato Pari Opportunità, che vedrà impegnati Francesca Ciminelli, Francesca Cetrangolo, Carmen Greco e Nicholas Pucciariello.