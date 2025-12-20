Oliveto Citra: nascono sei Botteghe esperienziali. Tra presepi artistici, ricami, colonne sonore e pasta fatta in casa

Martedì 23 dicembre, alle ore 18.00, nel centro storico di Oliveto Citra saranno inaugurate sei nuove Botteghe esperienziali. La creazione delle Botteghe esperienziali rientra in una delle 23 azioni concrete previste dalla Strategia di Rigenerazione Il Borgo dei Fermenti, promossa dall’Amministrazione comunale e finanziata dal PNRR nell’ambito del bando per l’attrattività dei borghi storici (Linea B). Oltre alla strutturazione delle rete, l’azione finanzia anche la sua valorizzazione, garantendo la copertura dei costi organizzativi per un periodo di 24 mesi.

L’obiettivo

Posizionate nel cuore del borgo antico, Le Botteghe esperienziali, come suggerisce il loro stesso nome, non nascono con finalità squisitamente commerciali, ma sono state pensate e realizzate con l’obiettivo di consentire agli ospiti di sperimentare saperi artigianali e tradizioni locali, favorendo l’incontro con il patrimonio culturale immateriale custodito dalla comunità locale.

Ecco le sei botteghe

Sei le botteghe da inaugurare: la bottega dei colori “Dina l’americana”, la bottega della pasta fatta in casa, la bottega dei presepi artistici del maestro Gerardo Clemente, la bottega dell’uncinetto e del ricamo, la bottega dei cesti in vimini, la bottega dei metalli, che comprende quella delle colonne sonore e quella delle medaglie ricordo.

Girando per le diverse botteghe, i visitatori non apprenderanno solo le tecniche tradizionali, ma saranno invitati a misurarsi essi stessi con le fasi di realizzazione e preparazione. Nella bottega di arte presepiale incontreranno il maestro Clemente e, sotto la sua guida, si cimenteranno essi stessi nella costruzione di piccoli manufatti.

Così come si cimenteranno nell’utilizzo di tutte le loro sfumature nella bottega dei colori intitolata a “Dina l’Americana”, una donna che da sempre dipinge con delicata sensibilità scorci e persone di Oliveto Citra e i cui quadri, raccolti in un luogo interamente dedicato a lei, offrono un prezioso racconto per immagini di come il paese si sia trasformato nel corso dei decenni. Infine, il percorso esperienziale terminerà con una visita alla bottega dei metalli, dove agli ospiti sarà data la possibilità di coniare con le proprie mani una piccola medaglia ricordo della visita.

«Con l’avvio della rete delle botteghe esperienziali del borgo conseguiamo due risultati importanti – dichiara Mino Pignata, sindaco di Oliveto Citra – Da un lato, rafforziamo la nostra offerta turistica nel senso della qualità; dall’altro, garantiamo attenzione e protezione a pezzi importanti di cultura locale, che vengono posti anche fisicamente al centro della vita del paese.

Nel complesso, facciamo ricorso alla nostra tradizione per sperimentare, attraverso forme e modi nuovi, un’offerta modellata su alcune delle più recenti tendenze dal mercato turistico, che vuole l’ospite protagonista attivo di un’esperienza da vivere e raccontare».