Olevano sul Tusciano, sicurezza del territorio: il sindaco emette un’ordinanza urgente

Per tutelare l’incolumità pubblica e privata, il primo cittadino di Olevano sul Tusciano, Michele Ciliberti, ha emesso nel pomeriggio di oggi, martedì 29 luglio, un’ordinanza contingibile e urgente. A partire da questo momento e fino a nuova comunicazione, è interdetto il transito veicolare in entrambi i sensi di marcia sul tratto stradale che collega il bivio “Forbice” della frazione Ariano allo svincolo per il Cimitero.

L’ordinanza

«La decisione, seppur difficile, si è resa necessaria a seguito della segnalazione urgente ricevuta dall’impresa impegnata nei lavori di messa in sicurezza del costone roccioso, che ha evidenziato la presenza di massi instabili e pronti a essere disgaggiati», dichiara il primo cittadino. La salvaguardia delle vite e la sicurezza del nostro territorio vengono prima di ogni altra cosa», conclude.

La viabilità

Il trasporto pubblico locale (SITA ed ex CSTP) sarà garantito attraverso percorsi alternativi. Il sindaco invita i residenti della frazione Ariano a raggiungere il bivio “Forbice” per usufruire regolarmente del servizio autobus.

L’appello alla cittadinanza

«Ci scusiamo per i disagi che questa situazione potrà causare nei prossimi giorni. Confidiamo nella comprensione e nella collaborazione di tutti. È nei momenti delicati che responsabilità e senso di comunità devono guidarci».