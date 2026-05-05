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Odcec Salerno, prima assemblea per il presidente Cairone: focus sul bilancio 2025

L'Ordine dei Commercialisti di Salerno convoca l'Assemblea generale per l'8 maggio 2026. Il presidente Sergio Cairone presenta il bilancio consuntivo 2025

Redazione Infocilento
Sergio Cairone

Sarà la prima Assemblea generale guidata dal presidente Sergio Cairone quella a cui sono prossimamente convocati gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno. L’appuntamento è fissato, in seconda convocazione, per venerdì 8 maggio 2026 alle ore 15 presso la sede dell’Ordine in via Roma 39 a Salerno.

Un momento di passaggio per l’ordine salernitano

Un’assise particolarmente importante che, già nell’ordine del giorno, segna il passaggio tra il precedente Consiglio e quello guidato da Cairone, in carica dal 25 febbraio. Oggetto dell’Assemblea è il Rendiconto generale dell’ODCEC al 31 dicembre 2025, con la relazione del Collegio dei Revisori e le delibere consequenziali. L’approvazione del conto consuntivo rappresenterà dunque un importante momento di confronto tra il Consiglio e gli iscritti su quanto realizzato nel corso del precedente esercizio e su quanto ci si propone di realizzare nel corso dell’anno.

Analisi del conto consuntivo e prospettive future

“Come illustreremo in Assemblea e come è evidente dal Conto consuntivo 2025, consultabile nel dettaglio sul sito ufficiale e che riepiloga la rendicontazione delle attività e degli eventi svolti dal precedente Consiglio, ereditiamo un Ente in salute e ben gestito economicamente – commenta il presidente Sergio Cairone – nonostante la leggera regressione in termini di iscrizioni, sia per i movimenti in uscita dall’Albo sia per il perdurare di penuria di nuovi iscritti. Questo sarà uno dei punti su cui abbiamo intenzione di confrontarci con tutti i colleghi e condividere le strategie che il nostro Consiglio intende mettere in atto per invertire la rotta”.

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