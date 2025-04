Novi Velia, frana sul Monte Gelbison: strada verso la riapertura | VIDEO

In vista della riapertura del Monte Gelbison, prevista tra poco meno di due mesi, la sommità della montagna sarà nuovamente accessibile. Nei prossimi giorni, infatti, il sindaco Adriano De Vita procederà alla revoca dell’ordinanza che aveva disposto la chiusura della strada.

Il provvedimento

Tale provvedimento era stato firmato alla vigilia di Natale, in seguito alle intense piogge che provocarono una frana, la quale invase la strada e arrecò danni al ristorante “La Montanara”. Sono trascorsi due mesi e mezzo da allora. Durante questo periodo è stato avviato il processo di messa in sicurezza dell’area, per un costo stimato di circa un milione di euro.

A caccia di fondi

Nel frattempo, anche i proprietari del ristorante stanno lavorando per garantire una rapida riapertura. Il Comune di Novi Velia, tuttavia, intende avviare un progetto più ambizioso e complesso per la messa in sicurezza del Monte Gelbison. Per realizzare tale intervento, sarà necessario reperire ulteriori fondi.