Novi Velia, frana sul Monte Gelbison: comune interviene per revocare l’ordinanza di chiusura

A Novi Velia, l’attenzione dell’amministrazione comunale resta alta dopo la frana verificatasi il 24 dicembre scorso, che ha messo in evidenza la fragilità di un’area già classificata nel 2012 come ad alto rischio idrogeologico.

Le dichiarazioni

“È un problema che non affrontiamo da adesso,” ha dichiarato il sindaco Adriano De Vita. “Abbiamo partecipato a dei bandi per la messa in sicurezza, ottenuto i fondi necessari e già commissionato il progetto.” Attualmente sono in corso i rilievi geologici per analizzare nel dettaglio la situazione e arginare il problema.

L’area è sottoposto a monitoraggio

L’area interessata dalla frana è sotto costante monitoraggio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e ripristinare la viabilità quanto prima. “Faremo con somma urgenza dei lavori importanti che ci consentiranno di revocare l’ordinanza di chiusura della strada,” ha aggiunto il primo cittadino, sottolineando la determinazione del Comune nel risolvere una criticità che incide profondamente sulla mobilità e la quotidianità dei residenti.