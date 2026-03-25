Attualità

Novi Velia: al via il cammino tra Lauria e il Monte Sacro

Si tratta di un’opera che richiama la tradizione plurisecolare che lega le comunità lucane alla devozione per la Madonna di Novi Velia

Chiara Esposito

Un itinerario che intreccia fede, storia e identità territoriale. A Novi Velia, presso la biblioteca comunale, è stato presentato ufficialmente il cammino devozionale Lauria–Novi Velia, un percorso secolare che collega l’area Sud lucana al Monte Sacro, luogo simbolo del culto mariano cilentano.

Il cammino

Tutto nasce da un’iniziativa di ricerca promossa dal comune di Lauria, trasformatasi in un documentario dal titolo “Veniva un paese intero”, come spiegato dal professor Cassino. Si tratta di un’opera che richiama la tradizione plurisecolare che lega le comunità lucane alla devozione per la Madonna di Novi Velia, testimoniando un patrimonio culturale e religioso ancora profondamente radicato.

Il cammino diventa così un itinerario religioso, storico, ambientale e culturale, frutto della collaborazione tra diversi enti e istituzioni: amministrazioni comunali, Parchi Nazionali e Comunità Montane. Una sinergia che, secondo gli organizzatori, rappresenta un modello di valorizzazione condivisa dei territori interni.

La soddisfazione del sindaco

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Novi Velia, Adriano De Vita, che ha sottolineato il valore del progetto sia per il coinvolgimento istituzionale sia per la capacità di recuperare tradizioni e luoghi. Il primo cittadino ha inoltre annunciato l’intenzione di ampliare l’iniziativa attraverso la creazione di una nuova rete che includa le cosiddette “Sette Sorelle”, le altre sedi santuarie presenti nel territorio cilentano, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’offerta culturale e spirituale dell’area.

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