Note in Viaggio: al via un programma di iniziative per il Natale

Ecco il programma

A cura di Comunicato Stampa
Concerto Liceo Gatto

La Fondazione Grande Lucania ONLUS, ente collegato alla Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia, presenta per il Natale 2025 la III edizione di “NOTE IN VIAGGIO – Tra le Tradizioni del Natale”, un progetto culturale dedicato alla promozione del turismo musicale e alla valorizzazione del patrimonio culturale delle aree interne attraverso musica, teatro e spettacolo dal vivo.

L’iniziativa si configura come un itinerario artistico diffuso, pensato per accompagnare il pubblico in un viaggio tra borghi, chiese e spazi culturali, nel segno delle tradizioni natalizie e di una fruizione lenta, consapevole e sostenibile del territorio.

«Con “Note in Viaggio” – dichiara il Presidente della Fondazione Grande Lucania, Giancarlo Guercio – vogliamo rafforzare un modello di sviluppo culturale capace di coniugare identità, patrimonio e comunità. La musica diventa strumento di coesione e occasione di scoperta dei nostri borghi, soprattutto nel periodo invernale, creando valore sociale, culturale e turistico. È un progetto che nasce per fare rete, valorizzare le risorse umane locali e offrire nuove opportunità di attrattività ai territori interni».

Il presidente della BCC Magna Grecia Giuseppe Tuozzo sottolinea «Continua l’impegno della Bcc Magna Grecia nei confronti della Fondazione e delle attività culturali e artistiche, per noi occasione di incontro, di crescita e di valorizzazione delle risorse umane e territoriali».

Il progetto, a firma del Direttore Artistico M° Mauro Navarra, propone un cartellone che attraversa linguaggi e generi diversi, dalla musica colta e cinematografica al teatro musicale fino al gospel, con particolare attenzione alla qualità artistica e alla valorizzazione di interpreti e compagnie di comprovata esperienza ed eccellenze del territorio.

«L’edizione 2025 di “Note in Viaggio” – spiega Navarra – è pensata come un racconto natalizio in più tappe, in cui musica e teatro dialogano con i luoghi e con le comunità. Ogni appuntamento è costruito per esaltare il contesto che lo ospita, dalle chiese agli auditorium, creando un’esperienza emotiva e culturale che mette al centro il pubblico e il territorio».

Il programma di “NOTE IN VIAGGIO” – Edizione 2025

Si articola in tre appuntamenti che attraversano Campania e Basilicata, offrendo al pubblico un percorso culturale tra musica, teatro e tradizioni natalizie.

Il primo appuntamento è in programma sabato 20 dicembre 2025 con inizio alle ore 18:30 a VIGGIANELLO (Pz), presso la Chiesa Madre – Santa Caterina di Alessandria, con lo spettacolo Le Fiabe dei Fratelli Grimm (Il Principe Ranocchio e I Musicanti di Brema). La narrazione è affidata alla voce recitante di Alessandro Camilli, accompagnato dal Millennium Ensemble, composto da Fabio Angelo Colajanni al flauto, Massimo LaMarra all’oboe, Emanuele Geraci al clarinetto, Andrea Bracalente al corno e Gaetano Lo Bue al fagotto. I testi, liberamente tratti dalle fiabe originali, sono di Vincenzo Corraro, le musiche di Giuseppe Bonafine, con illustrazioni e animazioni curate da Giovanni Iannozzi.

Il secondo appuntamento si terrà martedì 23 dicembre 2025 alle 21 a BUONABITACOLO (Sa), presso il teatro comunale, con gli Oscar Movies Ensemble nel concerto di Natale. Sul palco l’ensemble con Alina Di Polito alla voce, accompagnata da una formazione cameristica: Alessandro D’Elia (violoncello), Alex Marino (violino), Eduardo Caiazza (viola)e Maurizio Mautone (chitarra).

Ad aprire la serata l’ArtWings Duo, con Oana Neagoe (soprano) e Raimondo Ponticelli (tenore).

Il viaggio si conclude lunedì 29 dicembre 2025 con inizio alle ore 18:30 a VALLO DELLA LUCANIA (Sa) presso il Teatro del Seminario Diocesano in via F. Cammarota, con il Concerto Natale spiritual, gospel e pop del coro The Angel Voices. Il coro, diretto da Marinella Miceli e composto da circa venti elementi, propone un repertorio che spazia dai grandi classici spiritual e gospel a brani internazionali reinterpretati in chiave pop e jazz, accompagnato da una formazione strumentale.

Municipio Capaccio

Sara Vicinanza, Miss Cilento 2025

Corte di Cassazione

