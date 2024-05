Nocera Inferiore: torna a casa dopo oltre quarant’anni la pala raffigurante la Deposizione di Cristo alla Croce

Un capolavoro torna a casa. Domani, 30 maggio, alle ore 18:00, presso la Chiesa di San Matteo Apostolo a Nocera Inferiore, si terrà una solenne cerimonia per la restituzione di una preziosa pala d’altare del maestro Angelo Solimena, datata 1664 e raffigurante la “Deposizione di Cristo alla Croce”. L’opera, trafugata dalla stessa chiesa nel dicembre del 1983, sarà riconsegnata alla comunità dopo un lungo percorso di indagini e ricerche condotte dal Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) di Napoli.

Un capolavoro ritrovato

La pala d’altare, opera di uno dei più grandi artisti napoletani del Seicento, rappresenta un pezzo di inestimabile valore storico e artistico per Nocera Inferiore. La sua realizzazione risale al 1664 e per secoli ha adornato la Chiesa di San Matteo Apostolo, diventando un punto di riferimento per la devozione e l’ammirazione della comunità.

Nel dicembre del 1983, la pala d’altare venne trafugata dalla chiesa, lasciando un vuoto incolmabile nel patrimonio artistico e religioso di Nocera Inferiore. Da quel momento, è iniziata una lunga e complessa attività di indagine da parte del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) di Napoli, volta a rintracciare l’opera e a riconsegnarla alla sua sede originaria.

Un ritorno a casa

Dopo un’intensa attività investigativa, durata oltre quarant’anni, la pala d’altare è stata finalmente ritrovata e verrà restituita alla comunità di Nocera Inferiore durante una solenne cerimonia che si terrà domani, 30 maggio, alle ore 18:00, presso la Chiesa di San Matteo Apostolo.