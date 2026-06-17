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Campagna: torna il Campo Scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, ecco il programma

Il campo scuola è rivolto a ragazzi dai 10 ai 13 anni. Ecco i dettagli dell'incontro pubblico in programma il 21 giugno

Comunicato Stampa
Protezione civile Campagna

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Campagna invita genitori e ragazzi all’incontro pubblico di presentazione della quarta edizione del Campo Scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, progetto del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile realizzato in collaborazione con la Regione Campania.

L’appuntamento e i dettagli del progetto

L’appuntamento è in programma per domenica 21 giugno 2026 alle ore 18:00 alla Sala G. D’Ambrosio presso la Sede Comunale. Sarà l’occasione per conoscere da vicino il progetto rivolto ai ragazzi dai 10 ai 13 anni compiuti, completamente gratuito.

Date e location dell’edizione 2026

Dopo il successo delle precedenti ultime tre edizioni, dal 24 al 28 luglio 2026 i giovani partecipanti vivranno 5 giorni e 4 notti presso il Convento del Santuario della Madonna d’Avigliano di Campagna, insieme ai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Attraverso attività pratiche, dimostrazioni, momenti formativi e occasioni di socializzazione, i ragazzi scopriranno il mondo del volontariato, il sistema di Protezione Civile in tutte le sue componenti e i valori della cittadinanza attiva.

Un’iniziativa resa possibile ogni anno dall’impegno gratuito dei volontari, che scelgono di dedicare tempo, passione e competenze ai giovani della comunità, investendo concretamente sui cittadini di domani.

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