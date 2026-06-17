Acciaroli celebra la giornata mondiale delle tartarughe marine

Ieri, nella giornata mondiale dedicata alle tartarughe Marine, ha preso forma sulla spiaggia di Acciaroli una gigantesca scultura di sabbia, realizzata dagli scultori spagnoli di “Arenas Posibles”.

L’iniziativa

L’iniziativa, promossa da Legambiente e appoggiata dal Comune di Pollica, ha come obiettivo quello di invitare alla riflessione sull’importanza della tutela del mare e delle tartarughe marine, nonché sulla specie della Caretta caretta che da anni ha scelto il litorale cilentano come nursery.

Inoltre, l’opera segna anche l’inizio di TartaBeach Tour 2026, un progetto di Life Turtlenest per la tutela dei nidi di Caretta caretta nel Mediterraneo Occidentale.

Si tratta di un evento itinerante promosso da Legambiente e Mareblu che durante tutta l’estate farà tappa in diverse regioni italiane con attività dedicate alla conoscenza della biodiversità marina.