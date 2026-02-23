Nocera Inferiore: firmato l’accordo per il nuovo sistema di videosorveglianza urbana

Nella mattinata odierna, a Nocera Inferiore, è stato sottoscritto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, Col. Filippo Melchiorre e dal Sindaco Avv. Paolo De Maio un importante protocollo d’intesa per la gestione dei sistemi di videosorveglianza urbana di quel comune.

Ecco il nuovo sistema di videosorveglianza

Il nuovo sistema prevede l’installazione di telecamere di ultima generazione, dotate di lettura e verifica in tempo reale delle targhe. Grazie al sistema di “remote control”, i militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Nocera Inferiore potranno controllare da remoto e visionare in qualsiasi momento i filmati, garantendo un monitoraggio più capillare delle aree sensibili della città, garantendo una duplice funzione sia preventiva e sia repressiva, attraverso la tempestiva visione delle immagini utili all’accertamento dei reati avvenuti su quel territorio.

Lavoro svolto in sinergia

Tale iniziativa, è stata possibile grazie all’adesione del Comune di Nocera Inferiore, tra gli altri, ad uno specifico bando promosso dal Ministero dell’Interno, e per il quale il Prefetto di Salerno ha coordinato a livello locale una specifica cabina di regia, istituita ad hoc per la valutazione dei progetti. Tale attività è finalizzata a potenziare la prevenzione e il contrasto alla criminalità, nonché a migliorare le condizioni di sicurezza urbana.

Dopo la sottoscrizione, il funzionamento del progetto è stato illustrato al Sindaco presso la sede del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore. Il Protocollo sottoscritto in data odierno conferma la forte sinergia istituzionale tra le autorità locali e le forze dell’ordine.