Nello Mastursi alla guida di Arechi Multiservice: il nuovo assetto delle partecipate salernitane

A poche ore dalla chiusura delle urne per le elezioni provinciali, si definisce un importante cambio al vertice della Arechi Multiservice. La società partecipata della Provincia di Salerno, che gestisce asset strategici come la manutenzione delle strade e l’edilizia scolastica, ha ufficializzato la nomina di Nello Mastursi come nuovo amministratore. Mastursi, figura di rilievo nel panorama politico locale e già storico capostaff di Vincenzo De Luca durante la presidenza in Regione Campania, assume il controllo di uno degli enti più operativi di Palazzo Sant’Agostino.

L’assemblea dei soci e l’avvicendamento

L’ufficializzazione dell’incarico è avvenuta durante l’assemblea dei soci, riunitasi ieri mattina in seconda convocazione per definire la governance societaria dopo le recenti vacatio.

Mastursi subentra ad Alfonso Tono, il quale aveva rassegnato le proprie dimissioni proprio alla vigilia della tornata elettorale. Questo passaggio di testimone segna un momento di riorganizzazione interna per la multiservizi, chiamata a garantire la continuità operativa in settori fondamentali per la sicurezza e la vivibilità del territorio provinciale.

Gli equilibri politici e i nodi irrisolti

Nonostante la nomina in Arechi Multiservice, restano ancora aperti alcuni fronti all’interno degli uffici di vertice locali. Risulta infatti ancora vacante la posizione di Capo della Segreteria Politica del sindaco Vincenzo Napoli, ruolo precedentemente ricoperto da Nicola Landolfi, anche lui dimissionario nelle scorse settimane. Il futuro assetto della segreteria appare strettamente legato agli scenari politici futuri e alla figura del sindaco Napoli, il cui destino amministrativo resta connesso alle ipotesi di un possibile ritorno di Vincenzo De Luca a Palazzo di Città.