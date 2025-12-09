Nel Golfo di Policastro si accende la magia del Natale: ecco le iniziative in programma

Il periodo più magico dell’anno è, ufficialmente, iniziato a partire dallo scorso weekend anche nel Golfo di Policastro. Addobbi, luci, mercatini e tante iniziative hanno preso il via tra le stradine dei comuni del Golfo per allietare e rendere ancora più belle, sia per grandi che per piccini, le festività natalizie.

Al via le iniziative per il Natale 2025

A Scario le attività che accompagneranno l’intero periodo natalizio, sono iniziate con l’immancabile accensione dell’albero sul Lungomare Marconi e l’installazione di diversi addobbi, come la slitta di Babbo Natale, tutte realizzate grazie alla stretta collaborazione tra la Pro Loco cittadina, l’associazione la Torretta e l’amministrazione comunale.

A Sapri, invece, a dare il via alle attività natalizia è stata la tombola in piazza regina Elena, organizzata dalla Pro Loco cittadina, che ha visto la presenza di grandi e piccini, tutti avvolti da un’atmosfera di grande festa e allegria.

A Vibonati si è dato spazio invece ai mercatini di Natale. Il piccolo borgo, per l’occasione, è stato meta di tanti turisti che hanno potuto ammirare l’arte cilentana, ma anche gustare i prodotti tipici del territorio.