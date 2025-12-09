Nel Golfo di Policastro si accende la magia del Natale: ecco le iniziative in programma

Addobbi, luci, mercatini e tante iniziative hanno preso il via tra le stradine dei comuni del Golfo di Policastro

A cura di Maria Emilia Cobucci

Il periodo più magico dell’anno è, ufficialmente, iniziato a partire dallo scorso weekend anche nel Golfo di Policastro. Addobbi, luci, mercatini e tante iniziative hanno preso il via tra le stradine dei comuni del Golfo per allietare e rendere ancora più belle, sia per grandi che per piccini, le festività natalizie.

Al via le iniziative per il Natale 2025

A Scario le attività che accompagneranno l’intero periodo natalizio, sono iniziate con l’immancabile accensione dell’albero sul Lungomare Marconi e l’installazione di diversi addobbi, come la slitta di Babbo Natale, tutte realizzate grazie alla stretta collaborazione tra la Pro Loco cittadina, l’associazione la Torretta e l’amministrazione comunale.

A Sapri, invece, a dare il via alle attività natalizia è stata la tombola in piazza regina Elena, organizzata dalla Pro Loco cittadina, che ha visto la presenza di grandi e piccini, tutti avvolti da un’atmosfera di grande festa e allegria.

Leggi anche:

Piano Vetrale: inaugurato il “Polittico della Resurrezione”, un messaggio di pace e di salvezza

A Vibonati si è dato spazio invece ai mercatini di Natale. Il piccolo borgo, per l’occasione, è stato meta di tanti turisti che hanno potuto ammirare l’arte cilentana, ma anche gustare i prodotti tipici del territorio.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Medico

Missione Salute 2025: la Misericordia di Pisciotta promuove due giornate di prevenzione a Rodio e nel capoluogo

Prevenzione a Pisciotta e Rodio con la Misericordia. Visite specialistiche il 12…

Carabinieri

Salerno, colpo notturno in un bar della zona orientale: rubato denaro dalla cassetta di sicurezza

Furto nella notte in un bar di via Madonna di Fatima a…

Castellabate: boom di presenze per il primo weekend dei mercatini di Natale al borgo

Decine di autobus turistici provenienti da ogni parte d'Italia hanno avuto modo…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.