Ndiogou Ndiaye è il nuovo colpo dell’Ebolitana

L’Ebolitana ha ufficialmente messo a segno una bomba di mercato, annunciando l’arrivo di Ndiogou Ndiaye, esterno d’attacco classe 1997. Un acquisto fortemente voluto dal presidente Francesco D’Addino e dall’onorario Cosimo De Vita, che hanno creduto nelle potenzialità del giocatore, ritenuto fondamentale per rafforzare la rosa.

Il nuovo acquisto

Ndiaye, nato nel 1997, vanta un’esperienza consolidata in Serie D, avendo vestito le maglie di Nola, Aversa, Acerrana, Massese e Avezzano. La sua carriera è stata caratterizzata da prestazioni di rilievo, grazie alle sue qualità tecniche e alla sua capacità di inserirsi negli spazi offensivi.

La sua versatilità e il suo dinamismo rappresentano un valore aggiunto per l’attacco dell’Ebolitana, pronta a puntare in alto in questa stagione speciale, quella del centenario.

Il forte attaccante sarà a disposizione di mister Egidio Pirozzi. Ndiaye sarà chiamato a contribuire con esperienza e determinazione, per aiutare la squadra a mantenere una posizione di vertice in classifica.