Natale 2025, a Santa Marina il 20 dicembre appunto con il “Pranzo di Natale con gli Anziani”

Si rinnova l'appuntamento promosso dall'amministrazione comunale per vivere un momento di aggregazione e convivialità

Policastro

Il Natale è alle porte, e come ogni anno il Comune di Santa Marina, festeggerà insieme agli over 70 residenti nel territorio comunale, il tradizionale “Pranzo di Natale con gli Anziani”, che quest’anno si terrà sabato 20 dicembre 2025, presso il ristorante il Ghiottone.

L’iniziativa

L’Amministrazione comunale, insieme ad alcuni rappresentanti della Pro Loco, passerà con gli anziani, residenti nel Comune di Santa Marina, una giornata che sarà anche un’opportunità di aggregazione e convivialità.

“Sono lieto di portare avanti questa tradizione che si svolge da diversi anni nel Comune di Santa Marina -spiega il Sindaco f.f. Virgilio Giudice- Trascorrere questa giornata insieme è diventata ormai una consuetudine, attesa dagli over 70, che, oltre ad essere una bella occasione per trascorrere insieme una piacevole giornata, ci dà anche modo per scambiare gli auguri per le prossime festività natalizie”.

Alle 13 i partecipanti si ritroveranno presso il ristorante Il Ghiottone a Policastro Bussentino. Ad attenderli un ottimo pranzo, completo di panettone che su una tavola imbandita a festa non può mancare.

