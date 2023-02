Nasconde armi, droga e soldi: un arresto nel salernitano, ecco l’operazione della Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha effettuato un arresto in flagranza di reato. Gaetano Cimmino è stato trovato in possesso di un revolver calibro 44, di colore nero e privo di marca e matricola, durante una perquisizione domiciliare effettuata in due esercizi commerciali da lui gestiti. Inoltre, i poliziotti hanno trovato 72 cartucce dello stesso calibro.

L’operazione della Polizia

Durante la perquisizione, sono state trovate anche una pistola calibro 8 e una riproduzione di un revolver calibro 6, entrambe prive di tappo rosso e munizionate a salve. Inoltre, sono state trovate due “placche” false, riproducenti lo Stemma della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. La scoperta di questi falsi documenti ha portato i poliziotti a sospettare che Cimmino potesse avere in mente un crimine più grave.

Ecco le disposizioni

Durante la perquisizione, sono state trovate anche 30 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e la somma di 1.330 euro in contanti.

Il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e disposto l’applicazione della custodia in carcere per i fatti contestati.

La scoperta di queste armi illegali e della droga rappresenta una vittoria per la Polizia di Stato nella lotta contro la criminalità organizzata. La Polizia continuerà a lavorare senza sosta per garantire la sicurezza dei cittadini italiani e per fermare il traffico di droga e le attività illegali. La scoperta di questi oggetti illeciti dimostra l’importanza del lavoro di polizia nella lotta contro la criminalità.