Nasce la DMO “Cilento”: un nuovo impulso per lo sviluppo turistico integrato del territorio

Nasce ufficialmente la DMO “CILENTO”, un importante passo verso lo sviluppo turistico integrato del territorio, con Agropoli come Comune capofila. Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle recenti disposizioni regionali e del Decreto Dirigenziale n. 310 del 14 luglio 2025 della Regione Campania, che ha approvato un avviso pubblico per la presentazione delle candidature finalizzate al riconoscimento delle Destination Management Organization. In questo contesto normativo e strategico, il Cilento si presenta unito, coeso e pronto a cogliere un’opportunità di crescita e valorizzazione.

Cos’è la DMO CILENTO

La DMO “CILENTO” nasce come uno strumento di governance moderna, partecipata e condivisa, volto alla gestione, promozione e sviluppo integrato della destinazione turistica cilentana. L’obiettivo è valorizzare in modo coordinato il patrimonio culturale, ambientale, paesaggistico ed enogastronomico dell’area, favorendo la destagionalizzazione dei flussi turistici, rafforzando le competenze locali e posizionando il Cilento sui mercati turistici nazionali e internazionali. La governance della DMO è stata definita con Roberto Mutalipassi, sindaco di Agropoli, che ricopre il ruolo di presidente.

Il Comune di Agropoli, grazie alla sua centralità territoriale e alla maggiore densità demografica, è stato scelto come ente coordinatore. A fianco di Mutalipassi, nel ruolo di vice presidente, troviamo Marco Rizzo, sindaco di Castellabate e presidente del GAL Pesca. Completano la governance Raffaele Mondelli, sindaco di Omignano e presidente del GAL Cilento, e Michele Apolito, sindaco di Ogliastro Cilento e presidente della Comunità Montana “Alento Monte Stella”. Le Destination Management Organization rappresentano oggi uno strumento fondamentale per uno sviluppo turistico sostenibile e competitivo, capace di superare la frammentazione dell’offerta e di mettere in rete enti locali, operatori economici, associazioni e comunità.

La DMO “CILENTO” si configura come una vera e propria cabina di regia territoriale, in grado di coordinare le politiche turistiche in modo unitario e partecipato, di rafforzare la qualità dell’offerta e dei servizi, di sostenere la promozione del brand territoriale e di favorire l’innovazione, la formazione e l’accesso ai finanziamenti regionali, nazionali ed europei. Inoltre, si impegna a valorizzare le identità locali e le eccellenze del Cilento, dal mare alle aree interne.

«La costituzione della DMO Cilento segna un momento cruciale nel percorso di definizione di una governance turistica innovativa e sostenibile per il nostro territorio – afferma Roberto Mutalipassi, in veste di Presidente. Agropoli, quale Comune capofila, assume con orgoglio e responsabilità questo ruolo di coordinamento, consapevole che il successo del Cilento come destinazione di eccellenza dipende da una visione condivisa, da una pianificazione strategica accurata e da un autentico spirito di collaborazione. Solo attraverso l’impegno congiunto di tutti gli attori locali potremo valorizzare appieno le potenzialità del nostro territorio, rendendolo sempre più attrattivo, riconoscibile e competitivo a livello nazionale e internazionale».

Con questa iniziativa, la DMO “CILENTO” avvia il percorso formale verso il riconoscimento regionale, ponendo solide basi per un modello di sviluppo turistico integrato, sostenibile e duraturo, a beneficio delle comunità locali, degli operatori del settore e dei visitatori