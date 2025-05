Napoli Campione d’Italia: il cielo si tinge d’azzurro anche nel Vallo di Diano. Una lunga notte tra gioia e commozione

Il Napoli conquista il suo quarto Scudetto e la gioia travolge non solo la città partenopea, ma si espande come un’onda azzurra fino al cuore del Vallo di Diano, che si è acceso di colori, emozioni e passione. Due anni dopo la storica vittoria del terzo tricolore, gli azzurri tornano sul tetto d’Italia, scrivendo una nuova pagina gloriosa della loro storia calcistica.

Una lunga notte di celebrazioni

Nel Vallo di Diano, la festa ha preso il via già al triplice fischio finale, trasformando strade e piazze in scenari di esultanza collettiva. A Sala Consilina, il cuore del tifo ha pulsato dalla sede del Club Napoli, dove centinaia di sostenitori hanno dato il via a una lunga notte di celebrazioni. Anche a Sant’Arsenio, Polla e nei centri della zona sud del comprensorio valdianese, l’entusiasmo si è riversato in piazza con caroselli di auto, bandiere sventolanti e fuochi d’artificio che hanno illuminato il cielo notturno.

Bambini e adulti, uniti dalla stessa fede sportiva, hanno sfilato per le strade con maglie azzurre, sciarpe, trombette e un’energia contagiosa. Le auto, addobbate con i colori del Napoli, hanno formato una lunga carovana che ha attraversato il Vallo per tutta la serata, proseguendo nella notte come una vera processione laica del calcio.