“Mille voci”: il coro dei bambini della scuola intitolata al Sindaco Pescatore canta la canzone dedicata ad Angelo Vassallo di Giancarlo Di Muoio

La Fondazione Angelo Vassallo è al centro di un nuovo progetto musicale che coinvolge il coro dei bambini “Mille voci” della scuola intitolata proprio al Sindaco Pescatore, a cui il brano è dedicato.

Giancarlo di Muoio autore del brano

L’autore della canzone, Giancarlo Di Muoio, ha voluto raccontare la storia di Angelo Vassallo, figura emblematica della legalità e della tutela dell’ambiente, scomparso tragicamente qualche anno fa. Il progetto realizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Angelo Vassallo di Racale”, in provincia di Lecce, e la casa discografica Snapbeat Production.

Il Presidente della Fondazione Angelo Vassallo, Dario Vassallo, ha commentato con entusiasmo il progetto, affermando che sarà emozionante ascoltare i bambini del coro cantare la storia umana e politica di Angelo Vassallo. Vassallo ha inoltre sottolineato l’importanza dell’istituto scolastico intitolato al fratello Angelo, che rappresenta un esempio da seguire per le giovani generazioni.

Soddisfazione da parte della Dirigente del coro

La direttrice del coro “Mille voci”, Daniela Gennaio, ha dichiarato che la musica è un linguaggio universale e ha un potere straordinario che può veicolare valori e ideali, come quelli che Angelo Vassallo ha lasciato in eredità. La Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo, Dott.ssa Stefania Manzo, ha ringraziato gli autori del brano e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, definendolo un’esperienza di forte crescita per gli alunni.

L’impegno del Sindaco Pescatore

Il Sindaco Pescatore rappresenta un esempio di legalità e cura dell’ambiente, temi su cui l’Istituto Comprensivo “Angelo Vassallo” lavora da tempo per sensibilizzare l’intera comunità. La registrazione del brano “Il sindaco pescatore” con l’intervento del coro di bambini “Mille voci” è stata accolta con entusiasmo da tutti, famiglie comprese, convinti che sarebbe stata un’esperienza di crescita per gli alunni.

La Fondazione Angelo Vassallo è orgogliosa del progetto e siamo certi che rappresenterà una grande esperienza di vita, di crescita comune e di condivisione per tutti i partecipanti.

La musica e l’arte in generale sono strumenti importanti per sensibilizzare le persone sui temi della legalità e della tutela dell’ambiente, e il progetto del coro dei bambini “Mille voci” rappresenta un ottimo esempio di come sia possibile coinvolgere le giovani generazioni in queste tematiche.