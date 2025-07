Mercato Santa Maria: arriva anche la firma del difensore Stefano Di Genio

La Polisportiva Santa Maria Cilento è lieta di annunciare l’arrivo in giallorosso di Stefano Di Genio, difensore classe 2000, che entra a far parte della rosa per la stagione 2025/2026.

La carriera

Tanta voglia di mettersi in gioco per il calciatore che, nella sua carriera, ha vestito per anni la maglia della Calpazio, squadra in cui è cresciuto, ma anche quella del Sapri e dell’Asd Sporting Pontecagnano.

Le prime parole

“Vestire la maglia del Santa Maria è per me un motivo di grande orgoglio e responsabilità. Sono pronto a mettermi a disposizione di mister Nicoletti per una stagione che sarà lunga e difficile, ma che affronteremo con determinazione e attaccamento a questi colori”, dichiara al momento della firma Di Genio.