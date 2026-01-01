Mercato Ebolitana: arriva Said Mhando Carte, saluta Morra

L’Ebolitana Calcio apre il 2026 con un colpo di scena che infiamma la piazza. La società guidata dal presidente Francesco D’Addino ha ufficializzato l’innesto di Said Mhando Carte, centrocampista di spessore che promette di alzare notevolmente il tasso tecnico della mediana a disposizione di mister Egidio Pirozzi.

Un rinforzo di categoria superiore

Said Mhando Carte, classe 1997, approda a Eboli con un curriculum di tutto rispetto. Formatosi nel settore giovanile del Brescia, il calciatore ha già assaporato il calcio d’élite collezionando due presenze in Serie B. La sua carriera si è poi sviluppata attraverso tappe significative tra i professionisti e la quarta serie, vestendo le maglie di Chiasso nella serie cadetta svizzera, Cuneo, Fano, Foggia in Serie C, oltre alle esperienze con Angri e Sammaurese in Serie D.

L’operazione, condotta in sinergia tra la presidenza e il direttore sportivo Ramon Taglianetti, assicura alla squadra un elemento dotato di visione di gioco ed esperienza internazionale. Carte si è già aggregato al gruppo e ha iniziato gli allenamenti agli ordini dello staff tecnico, mostrandosi pronto per il debutto stagionale.

Movimenti in uscita

Parallelamente all’entrata del nuovo centrocampista, l’Ebolitana ha definito un’operazione in uscita. La società ha infatti comunicato la rescissione consensuale del contratto con il difensore Jonathan Morra. Nel salutarlo, il club ha espresso gratitudine per l’impegno profuso, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera professionale e per la sua vita privata.

Con questo “botto” di mercato, l’Ebolitana lancia un segnale chiaro alle concorrenti: la squadra è determinata a recitare un ruolo da protagonista nella seconda parte del campionato.