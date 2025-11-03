Maxi furto a Bellizzi: colpo da 10mila euro in un centro scommesse di via Roma

A Bellizzi banda di ladri assalta un centro scommesse in via Roma, rubando un cambiamonete con 10mila euro. Indagini in corso dei carabinieri

A cura di Redazione Infocilento
Carabinieri

Maxi furto nella notte a Bellizzi, dove una banda di ladri ha preso di mira un centro scommesse situato in via Roma. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero forzato l’ingresso del locale per poi impossessarsi di un cambiamonete contenente circa 10mila euro in contanti. L’azione si sarebbe svolta in pochi minuti, con una precisione che lascia pensare a un piano ben organizzato. Dopo il colpo, i ladri si sono dati alla fuga a bordo di un’auto di grossa cilindrata, facendo perdere ogni traccia.

Le indagini dei carabinieri

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri di Bellizzi, insieme ai militari della compagnia di Battipaglia, diretti dal capitano Samuele Bileti. Le forze dell’ordine hanno avviato una minuziosa attività investigativa per individuare i responsabili del furto. In corso l’acquisizione e l’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili alle indagini.

Ipotesi su una banda esperta

Gli inquirenti non escludono che l’episodio sia opera di una banda ben organizzata e già attiva sul territorio. «Le modalità del colpo lasciano ipotizzare un gruppo esperto, forse già protagonista di altri furti simili nella zona», hanno riferito fonti investigative. Le indagini proseguono senza sosta per identificare i componenti della banda e recuperare il denaro sottratto. Le autorità invitano eventuali testimoni a fornire segnalazioni utili alle forze dell’ordine.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Campionati dilettantistici: ecco cosa è successo nel weekend

Debacle Gelbison. In Eccellenza l'Ebolitana vola in testa solitaria, l'Agropoli vince al…

Bottega

Caselle in Pittari investe sul territorio: due bandi per rilanciare imprese e nuove attività

Incentivi a fondo perduto per chi avvia un’attività o ammoderna la propria…

Cimitero di Valva

Valva, al via la ricognizione dei resti custoditi nell’ossario comunale

L’Amministrazione invita i familiari a contattare il Comune entro il 20 novembre

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79