Marina di Camerota, attivata la guardia medica h24 al porto: assistenza per residenti e turisti

Dal primo agosto è attivo un nuovo presidio di guardia medica presso il porto di Marina di Camerota. Il servizio, operativo 24 ore su 24, prevede la presenza di un medico durante il giorno – nell’ambito della Guardia Medica Turistica, quando prevista – e di due medici nelle ore notturne, garantendo così un’assistenza sanitaria continua sia per residenti sia per turisti.

Le dichiarazioni

Un potenziamento importante, soprattutto in un periodo dell’anno in cui la popolazione della località cilentana aumenta sensibilmente a causa dell’afflusso turistico. «Per il nostro comune è un motivo di grande vanto – ha dichiarato il vicesindaco e assessore alla Sanità, Saturno –. In un momento storico in cui i servizi sanitari vengono spesso ridotti o soppressi, Camerota, grazie a un costante impegno, riesce ad attivarne di nuovi». Soddisfazione è stata espressa anche dal primo cittadino, Mario Salvatore Scarpitta, che ha commentato: «Questo servizio rappresenta un passo importante per la nostra comunità. È fondamentale garantire assistenza ai cittadini e ai turisti. Continueremo a lavorare per migliorare l’offerta sanitaria nel nostro territorio».

L’importanza del presidio

In un contesto regionale complicato dalla carenza di personale medico, l’attivazione del presidio assume un valore ancora più significativo. In Campania, infatti, le guardie mediche turistiche operative sono ancora poche. Il Comune di Camerota ha inoltre annunciato che è in fase di progettazione l’apertura di un ambulatorio infermieristico, che sarà destinato all’assistenza dei pazienti oncologici e alla cura dei cittadini con particolari fragilità, per offrire un servizio sanitario ancora più completo.

I ringraziamenti

L’amministrazione ha rivolto un ringraziamento ai vertici dell’Asl: il direttore generale Gennaro Sosto, il direttore sanitario Primo Sergianni e al Direttore sanitario del DS 71 dott. Vincenzo De Paola per il supporto garantito nella realizzazione del progetto.