Lunga coda su A2/A3 da Battipaglia a Salerno in direzione nord: due incidenti e traffico da rientro

Traffico per gli automobilisti in viaggio sull’autostrada A2/A3 in direzione nord. Nel tratto compreso tra Battipaglia e Salerno si registrano lunghe code e forti rallentamenti a causa di due incidenti avvenuti a breve distanza l’uno dall’altro, che stanno provocando pesanti disagi alla circolazione.

La situazione della viabilità

Secondo le prime informazioni, i sinistri avrebbero coinvolto più veicoli e hanno richiesto l’intervento dei mezzi di soccorso, delle pattuglie della Polizia Stradale e del personale addetto alla gestione della viabilità. Le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione dei veicoli incidentati stanno rallentando il traffico, con tratti in cui la circolazione procede a passo d’uomo.

Alla situazione si aggiunge anche il traffico di rientro, che sta aumentando il volume di veicoli in transito lungo l’arteria autostradale, aggravando ulteriormente la situazione nel tratto tra Battipaglia e il capoluogo.

Molti automobilisti stanno segnalando tempi di percorrenza notevolmente più lunghi del normale, con code che in alcuni momenti si estendono per diversi chilometri.

Le raccomandazioni

Si raccomanda agli automobilisti diretti verso nord di guidare con prudenza, mantenere la distanza di sicurezza e, quando possibile, valutare percorsi alternativi fino al completo ripristino della normale viabilità.