Almanacco del 31 dicembre: l’ultima notte dello Zar: El’cin lascia il potere a Putin e cambia la storia

Il 31 dicembre rappresenta il culmine del calendario gregoriano, una giornata sospesa tra il bilancio del passato e la proiezione verso il futuro. Universalmente nota come la notte di San Silvestro, questa data è intrisa di simbolismo e segna la chiusura di cicli storici, politici e personali in attesa del nuovo inizio.

Santi del giorno

Il protagonista indiscusso della giornata è San Silvestro I, papa e confessore, che guidò la Chiesa durante il regno di Costantino il Grande. Insieme a lui si ricordano Santa Melania la Giovane, nobile romana che scelse la vita ascetica, Santa Colomba di Sens, vergine e martire, e San Barbaziano di Ravenna, confessore e consigliere dell’imperatrice Galla Placidia.

Nati e morti celebri

In questo elenco figurano menti brillanti e talenti che hanno dominato la scena culturale e sportiva globale. Nati il 31 dicembre:

Giovanni Boldini (1842), celebre pittore italiano, esponente della Belle Époque.

George Marshall (1880), generale e politico statunitense, ideatore del Piano Marshall e Premio Nobel per la pace.

Anthony Hopkins (1937), attore britannico, leggenda del cinema mondiale e premio Oscar.

Paolo Villaggio (1932), attore e scrittore italiano, creatore del personaggio di Fantozzi.

Donna Summer (1948), cantautrice statunitense, regina della disco music.

Alex Ferguson (1941), storico allenatore di calcio scozzese.

Val Kilmer (1959), attore statunitense.

Morti il 31 dicembre:

Commodo (192), imperatore romano, la cui morte segnò la fine della dinastia dei Severi.

John Wyclif (1384), teologo e riformatore religioso britannico.

Giovanni Pico della Mirandola (1494), filosofo e umanista italiano.

Miguel de Unamuno (1936), scrittore e filosofo spagnolo.

Marshall McLuhan (1980), sociologo e filosofo canadese, teorico della comunicazione.

Papa Benedetto XVI (2022), 265º papa della Chiesa cattolica.

Eventi principali

406: Vandali, Alani e Suebi attraversano il Reno ghiacciato a Magonza, dando inizio all’invasione della Gallia e accelerando il crollo dell’Impero Romano d’Occidente.

1600: La regina Elisabetta I d’Inghilterra fonda la Compagnia britannica delle Indie orientali, segnando l’inizio dell’espansione coloniale britannica in Asia.

1879: Thomas Edison presenta ufficialmente al pubblico la lampadina a incandescenza con una dimostrazione a Menlo Park.

1991: L’Unione Sovietica cessa ufficialmente di esistere secondo il diritto internazionale, completando il processo di dissoluzione iniziato nei mesi precedenti.

1999: Boris El’cin si dimette improvvisamente da presidente della Federazione Russa, nominando Vladimir Putin come suo successore ad interim.

2019: Le autorità sanitarie di Wuhan, in Cina, comunicano all’OMS la presenza di un focolaio di polmonite da causa ignota, rivelatosi poi l’inizio della pandemia di COVID-19.

Giornata mondiale

Il 31 dicembre si celebra simbolicamente la Giornata mondiale del veglione di Capodanno, una ricorrenza che unisce quasi tutte le culture del mondo nel rito del passaggio temporale. Sebbene non sia una giornata istituzionale legata a una causa sociale specifica, essa rappresenta la massima espressione della memoria collettiva e della speranza universale.

Curiosità e citazione

I nati il 31 dicembre, sotto il segno del Capricorno, sono noti per una straordinaria capacità di resilienza e per un carattere spesso pragmatico, ma capace di grandi guizzi creativi. Essere nati nell’ultimo giorno dell’anno conferisce loro una sorta di aura conclusiva: sono persone che amano portare a termine ciò che iniziano e che possiedono un forte senso del dovere. Citazione del giorno: “La fine dell’anno non è né un fine né un inizio, ma un andare avanti, con tutta la saggezza che l’esperienza può istillarci.” (Hal Borland)