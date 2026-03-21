Lo Sporting Sala Consilina piega il CDM Futsal: decide Rossetti nel finale

Il Centro Sportivo Meridionale è stato teatro di una sfida intensa e tattica, dove lo Sporting Sala Consilina è riuscito a imporsi di misura sul CDM Futsal con il risultato di 1-0. Una vittoria sofferta ma fondamentale, maturata al termine di un match caratterizzato da ritmi meno serrati rispetto alle previsioni della vigilia, ma vissuto su un costante equilibrio nervoso e tecnico.

Un match tattico bloccato dall’equilibrio

Fin dalle prime battute, la gara ha palesato una fisionomia precisa: grande attenzione difensiva e poche concessioni allo spettacolo. Lo Sporting Sala Consilina ha cercato di assumere il controllo delle operazioni attraverso la gestione del possesso palla, tentando di scardinare l’organizzata retroguardia ospite. Tuttavia, la manovra dei padroni di casa ha faticato a trovare la necessaria fluidità negli ultimi metri, rendendo sterili i tentativi di finalizzazione per gran parte dell’incontro.

Dall’altra parte, il CDM Futsal ha interpretato la partita con ordine e resilienza. La formazione ospite si è compattata nella propria metà campo, affidando le proprie speranze alle transizioni offensive. Nonostante l’atteggiamento guardingo, il CDM non è mai riuscito a impensierire concretamente la difesa gialloverde, che ha mantenuto alta la soglia dell’attenzione per l’intera durata del confronto.

L’episodio decisivo a ridosso della sirena

Quando lo spettro di un pareggio a reti bianche sembrava ormai l’esito inevitabile di una sfida bloccata, la qualità dei singoli ha fatto la differenza. A meno di due minuti dal termine della gara, l’equilibrio è stato spezzato da un’azione fulminea: Rossetti è stato abile a individuare il varco giusto nella difesa avversaria, siglando la rete che ha deciso le sorti del match.

Il gol del vantaggio ha permesso allo Sporting di gestire i convulsi istanti finali e di incamerare tre punti pesanti per la classifica, premiando la perseveranza di una squadra che ha creduto nel successo fino all’ultimo respiro.