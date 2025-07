“Lo sguardo di Maria”: la Madonna veglia su Buonabitacolo attraverso due webcam

Da ieri è online sul sito ufficiale del Comune di Buonabitacolo un nuovo servizio atteso dai cittadini e dai devoti: due webcam; una è installata presso il Santuario del Monte Carmelo e permette di ammirare in tempo reale la vista del paese dal monte, un’altra invece permette di guardare il Santuario dal paese.

L’iniziativa

Il link è stato denominato “Lo sguardo di Maria”, un nome evocativo che sottolinea il profondo legame spirituale tra la comunità e la sua Patrona, Maria Santissima del Carmine. Le immagini, costantemente aggiornate, offrono uno scorcio suggestivo su Buonabitacolo dall’alto, immerso nel verde ai piedi del Santuario, ma anche una prospettiva inedita e ravvicinata sul luogo sacro, tanto caro ai fedeli.

Un modo per sentirsi vicini anche a distanza, in particolare in questi giorni di Festa patronale e Novena, momenti di intensa preghiera e partecipazione collettiva. Il Santuario del Monte Carmelo è posto in posizione panoramica sopra il paese.

L’invito, rivolto a cittadini, emigranti e visitatori, è quello di connettersi e lasciarsi accompagnare dallo “sguardo” della Madonna del Carmine, simbolo di protezione e devozione per tutto il paese.