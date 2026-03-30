Piana del Sele

Livio Moscato scende in campo: una coalizione civica per il futuro di Campagna

L'avvocato Livio Moscato annuncia la candidatura a Sindaco con una coalizione di quattro liste civiche. Scopri il programma: stabilità, servizi e nuova classe dirigente

Redazione Infocilento
Livio Moscato

Livio Moscato, 46 anni, avvocato con un solido trascorso nelle istituzioni come assessore ai lavori pubblici e consigliere comunale, ha ufficializzato la sua corsa alla carica di Sindaco di Campagna. Moscato si pone alla guida di un progetto ambizioso, sostenuto da una coalizione civica composta da quattro liste, con il chiaro intento di inaugurare una stagione di rinnovamento amministrativo.

Una rete civica per la stabilità istituzionale

La proposta di Moscato non nasce in isolamento, ma è l’esito di un dialogo esteso con le realtà del territorio. Il candidato sottolinea come la sua discesa in campo sia il frutto di un lavoro collettivo mirato a ridare vigore al legame tra l’ente pubblico e la comunità.

«La candidatura nasce da un percorso condiviso con una rete civica ampia, che punta a ristabilire ordine, stabilità e fiducia nelle istituzioni»

A sostenere e coordinare operativamente il progetto figurano profili di rilievo come Pietro Maglio, Valeria Salito, Diego Mastrolia e Alberto Campanaro. Si tratta di personalità con background differenti, ma accomunate dalla volontà di strutturare un programma amministrativo solido e concreto.

Visione strategica e rilancio dei servizi

L’esperienza maturata nelle precedenti consiliature rappresenta, per Moscato, il punto di partenza imprescindibile per portare a compimento le opere già avviate e tracciare nuovi percorsi di sviluppo. L’obiettivo dichiarato è quello di superare l’impasse attuale attraverso una direzione chiara e un rinnovato equilibrio politico.

«È il momento di ritrovare equilibrio e definire una direzione chiara»

Tra le priorità assolute inserite nell’agenda del candidato spicca il ripristino dei servizi essenziali, un punto critico per la qualità della vita urbana. Moscato intende puntare su risposte concrete e quotidiane per accorciare le distanze tra cittadini e istituzioni, senza tuttavia rinunciare a una prospettiva di ampio respiro. La sua visione di lungo periodo prevede, infatti, un investimento strategico sulla formazione di una nuova classe dirigente, capace di guidare la città verso le sfide del futuro.

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