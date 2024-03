Dragon Boat in Rosa: domani un bagno per lo sport femminile

Domani, sabato 23 marzo, evento di spicco a Salerno dove protagonista saranno le donne. L'Associazione Angela Serra, infatti, si è fata capo di una bella iniziativa promossa al fianco del Circolo Canottieri Irno di Salerno dell'ASD Salernitana Femminile 1970 e la sezione Women dell' US Salernitana 1919. Alle porte una bella esperienza vissuta pagaiando insieme nel progetto “Dragon Boat in Rosa”. L'iniziativa unirà sport, salute e solidarietà, focalizzando l'obiettivo sulla lotta contro il tumore al seno e sulla promozione dell'attività femminile. Il tutto, poi, si baserà sull'esperienza positiva delle attività di sport terapia proposte proprio dal Circolo Canottieri Irno di Salerno, insieme all'associazione Angela Serra.

Dragon Boat in Rosa: domani a Salerno l'evento

Ieri, alle ore 16:00 in via Porto, la conferenza stampa della manifestazione con presente le dirigenze di tutte le Società coinvolte nel progetto “Dragon Boat in Rosa”.

A margine dell'evento a parlare è stato Arturo Iannelli, Pres. dell'Ass. Angela Serra che ha affermato:

“Sono sorpreso dalla risposta che avvicina questa iniziativa. Abbiamo avuto, lo sottolineo con un pizzico di orgoglio, la giusta attenzione. Salerno è all'avanguardia rispetto allo sport terapia dove l'Ass. Angela Serra ed il Circolo Canottieri Irno sono riusciti a fare un piccolo miracolo”.

A parlare, poi, anche Gianni Ricco, Presidente del Circolo Canottieri che ha aggiunto:

“L'incontro è stato fortunato, con altre realtà che hanno creduto in questo progetto. Abbiamo portato avanti qualcosa che era già nel dna della nostra realtà, visto che noi da poco avevamo inaugurato la sezione sport terapia”.