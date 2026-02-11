Linea Alta Velocità a Caggiano: ecco le misure a tutela della popolazione

Il progetto della nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità e Alta Capacità (AV/AC) Salerno–Reggio Calabria entra in una fase cruciale di definizione, toccando da vicino il Comune di Caggiano. L’amministrazione comunale ha diffuso i dettagli di un’opera che si preannuncia strategica non solo per la mobilità del Mezzogiorno, ma anche per l’integrazione del territorio nei corridoi di trasporto nazionali ed europei.

L’intervento interesserà il suolo di Caggiano per un’estensione di oltre 6 chilometri. La particolarità del tracciato risiede nella sua natura interamente sotterranea: i binari correranno infatti all’interno di una galleria a doppia canna lunga complessivamente 15 chilometri, che collegherà idealmente Buccino a Polla.

Scelte progettuali e tutela dell’ambiente

La decisione di sviluppare la linea in sotterraneo, raggiungendo in alcuni punti una profondità massima di circa 500 metri, risponde alla necessità di tutelare il patrimonio paesaggistico e agricolo della zona. Questa soluzione tecnica è stata studiata per annullare l’impatto visivo in superficie e per evitare interferenze dirette con i centri abitati e la viabilità esistente.

Il tracciato si svilupperà a partire dalla località Calabri, nei pressi dell’area Centro Colibrì, fino alla località Bosco, garantendo la continuità delle attività agricole e la preservazione degli ecosistemi locali.

Vigilanza e sicurezza per la comunità

Il dialogo tra l’Amministrazione Comunale e i progettisti di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha portato all’adozione di misure specifiche a tutela della popolazione. In risposta alle istanze presentate durante i tavoli istituzionali, il progetto includerà l’installazione di tre punti di monitoraggio superficiali sul territorio comunale.

Questi presidi avranno il compito di controllare costantemente l’andamento dei lavori e garantire la massima vigilanza durante tutte le fasi di realizzazione della galleria. L’amministrazione ha ribadito l’impegno a seguire ogni sviluppo con trasparenza, assicurando ai cittadini un flusso costante di informazioni sull’avanzamento di un’opera che promette di accorciare drasticamente i tempi di percorrenza verso il resto d’Italia.