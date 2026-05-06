L’importanza attuale delle lauree umanistiche nel mercato del lavoro

Le lauree umanistiche, in passato sottovalutate, stanno vivendo una fase positiva nel contesto lavorativo italiano attuale. In un’era dominata da digitalizzazione e transizione green, le competenze trasversali come comunicazione efficace, gestione dei conflitti e pensiero critico emergono come fattori decisivi per le imprese e sono indispensabili per stimolare la crescita a livello tecnologico e strategico. Secondo dati recenti del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e ANPAL, circa il 46% delle posizioni aperte risulta difficile da coprire per carenza di profili con abilità che afferiscono alla sfera umanistica e si nota un mismatch nelle soft skills relazionali che riguarda un terzo delle aziende. Anche l’indagine di Confindustria sul lavoro 2025 segnala che il 18,5% delle imprese ha difficoltà a trovare persone con competenze trasversali , spingendo quindi verso l’individuazione di profili ibridi, che però poi vanno formati ulteriormente, con conseguente rallentamento dei processi di avanzamento tecnologico. In questo articolo scopriremo perché è importante possedere conoscenze in ambito relazionale, di comunicazione e di analisi critica, anche in contesti che apparentemente sembrerebbero esclusivamente tecnici.

La rinascita delle lauree umanistiche nel mercato del lavoro

La rinascita delle lauree umanistiche nel mondo del lavoro è dovuta alla trasformazione del mercato, nel quale l’automazione richiede professionisti capaci di interpretare contesti complessi, che inevitabilmente sono ad appannaggio di chi ha sviluppato un pensiero critico e di chi ha conoscenze orientate all’interpretazione delle dinamiche sociali. Il Rapporto AlmaLaurea 2025, basato su oltre 690 mila laureati di 81 atenei, indica un tasso di occupazione a un anno dal titolo al 78,6% per tutti i laureati, con progressi significativi negli ambiti umanistici: a cinque anni, si raggiunge l’89,7% di occupati per chi ha la laurea magistrale, in crescita rispetto agli anni precedenti. Nonostante un iniziale svantaggio, con il 40% degli umanisti ancora in cerca di occupazione a un anno dalla laurea, la consolidazione nel medio periodo è evidente, grazie a capacità analitiche e creative.

La formazione in ambito umanistico

Guardando all’offerta formativa universitaria, ci si rende conto che anche qui c’è fermento, con corsi di laurea che si modificano in base alle nuove esigenze del mercato, anche se con tempi un po’ lenti per le necessità del lavoro. La proposta accademica in Italia è comunque tale da fronteggiare le recenti tendenze e ormai esistono numerosi corsi di laurea magistrale che consentono di approfondire molteplici materie dopo il conseguimento del titolo triennale, come lettere, psicologia e scienze della formazione. I corsi di laurea umanistici sono disponibili anche nelle università telematiche come Unicusano, permettendo di frequentare le lezioni a distanza e nei tempi più favorevoli all’organizzazione delle attività quotidiane.

Settori di impiego emergenti

I settori di impiego per chi si laurea in ambito umanistico si sono ampliati molto. Se prima c’era un’ampia fetta di professionisti che veniva impiegata nell’insegnamento, oggi il discorso è cambiato. Nel digital marketing ad esempio, i laureati in lettere o semiotica eccellono come content manager e social media strategist, creando narrazioni coinvolgenti per brand che comunicano online. Le risorse umane valorizzano empatia e gestione interpersonale per selezione e team building. L’editoria e l’IA conversazionale premiano filologi e linguisti per analisi testuali e per allenare le macchine con tipologie di ragionamento molto più efficace. Excelsior prevede per il 2025 circa 670 mila assunzioni di laureati in ambito umanistico, con domanda in comunicazione, education e servizi innovativi.