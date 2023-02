Legalità nelle scuole: i Carabinieri incontrano gli alunni di Ogliastro Cilento, ecco i temi affrontati

Nell’aula multimediale dell’Istituto Comprensivo “Pietro Visconti” di Ogliastro Cilento, si è svolta un’iniziativa sulla cultura della legalità che ha coinvolto 25 studenti di terza media.

La giornata

Durante l’evento si è discusso di bullismo e in particolare del rischio legato all’abuso della tecnologia e dei social network. In aggiunta, è stato proiettato un video istituzionale dell’Arma dei Carabinieri, che ha permesso ai giovani di conoscere meglio l’organizzazione e i compiti dell’Arma.

L’incontro è stato uno dei numerosi momenti di aggregazione e confronto educativo organizzati dall’Arma in stretta collaborazione con le scuole.

L’importanza della legalità nelle scuole

Il Miur offre alle scuole un quadro di riferimento per predisporre un’offerta formativa che valorizzi l’educazione alla convivenza civile e alla legalità. Si tratta di percorsi educativi per il pieno sviluppo della persona umana e dei diritti di cittadinanza, allo scopo di dare attuazione alle garanzie che la Costituzione della Repubblica italiana prevede.

Legalità per rendere gli studenti protagonisti L’educazione alla democrazia e alla legalità rende gli studenti e le studentesse protagonisti e, cioè, capaci di esercitare i propri diritti-doveri di cittadinanza. Essi si esplicano nel rispetto delle regole e nella partecipazione alla vita civile, sociale, politica ed economica.

Il Miur, per assecondare bisogni, interessi e aspirazioni degli studenti e delle loro famiglie, punta a una formazione di alto livello, funzionale allo sviluppo di una cittadinanza piena e consapevole. In tale ottica, per diffondere la cultura della legalità, ritiene di significativa importanza la collaborazione con tutti i soggetti sociali e istituzionali.