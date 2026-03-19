Legalità e coraggio: la testimonianza di Don Luigi Merola agli studenti di Battipaglia

Una testimonianza forte e carica di significato quella portata da Don Luigi Merola agli studenti dell’Istituto “Besta Gloriosi” di Battipaglia, in occasione della Giornata della Legalità dedicata alla memoria di Don Peppe Diana.

Un incontro carico di significato

La testimonianza del sacerdote, prete sotto scorta, è stata l’occasione per l’Istituto guidato dalla dirigente scolastica Carmen Miranda di parlare di legalità in modo semplice ma concreto. Don Merola ha raccontato il suo impegno contro la camorra durante la sua permanenza nella parrocchia di Forcella e il lavoro che continua ancora oggi incontrando i ragazzi nelle scuole. Un esempio forte per i giovani, che dimostra come il coraggio di “fare la cosa giusta” possa contribuire a formare i cittadini di domani.

Gli interventi

All’incontro ha preso parte anche il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, che ha sottolineato l’importanza della presenza delle Forze di Polizia sul territorio e del lavoro delle istituzioni nella difesa della legalità.