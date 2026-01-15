L’Ebolitana non si ferma: ufficiale l’arrivo del giovane talento Pasquale Marrazzo

L’Ebolitana Calcio 1925 continua a muoversi sul mercato con estrema lungimiranza. Mentre la squadra difende con determinazione il primato in classifica nel campionato di Eccellenza, la società biancazzurra dimostra di voler investire con decisione sui giovani talenti del territorio. L’ultimo colpo in entrata, annunciato dal presidente Francesco D’Addino e dal direttore sportivo Ramon Taglianetti, risponde al profilo di Pasquale Marrazzo.

Il profilo tecnico di Marrazzo

Classe 2007, Marrazzo è un terzino destro moderno che fa della dinamicità e della corsa i suoi punti di forza. Nonostante la giovanissima età, il nuovo innesto biancazzurro si presenta con un curriculum formativo di tutto rispetto, avendo militato nei settori giovanili di Salernitana e Nocerina. Queste esperienze in piazze storiche del calcio campano gli hanno permesso di acquisire una maturità tecnica e tattica superiore alla media per i suoi coetanei.

Subito a disposizione di mister Pirozzi

L’operazione conferma la volontà del club di costruire un progetto sostenibile, capace di guardare ai risultati immediati senza trascurare la valorizzazione dei profili futuribili. Marrazzo si è già aggregato al gruppo ed è ufficialmente a disposizione dell’allenatore Egidio Pirozzi, pronto a dare il suo contributo nella corsa verso gli obiettivi stagionali.

La firma del giovane difensore rappresenta un ulteriore segnale di solidità da parte della capolista, che intende consolidare la propria posizione attraverso l’energia e la freschezza dei nuovi innesti.