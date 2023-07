Lavori in corso a Roscigno per “l’area camper”: in località Mardo verranno installate attrezzature sportive all’aperto

Il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, ha recentemente annunciato con grande entusiasmo che importanti lavori di riqualificazione sono attualmente in corso in un’area a lungo abbandonata, nota come “area camper”, situata nella suggestiva località di Mardo, adiacente al campo sportivo comunale. La decisione di riqualificare questa zona trascurata è stata accolta con favore dalla comunità locale, poiché l’area camper, una volta fiorente punto di incontro per turisti e residenti, era diventata nel tempo un triste simbolo di degrado urbano. Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, questa situazione sta finalmente cambiando.

Le dichiarazioni

L’obiettivo principale di questo ambizioso progetto è quello di restituire alla comunità un’area vivace e fruibile, incentrata sull’attività sportiva e il benessere. Con grande orgoglio, ha rivelato che, una volta completati i lavori, l’area sarà dotata di moderne e funzionali attrezzature sportive all’aperto, pensate per soddisfare le esigenze di persone di tutte le età e per favorire l’incontro e l’integrazione tra i cittadini.

L’iniziativa di trasformare l’area camper in uno spazio dedicato allo sport e al tempo libero è stata accolta con entusiasmo dai residenti, i quali vedono finalmente la possibilità di godere di un luogo all’aperto dove praticare attività fisica, socializzare e trascorrere momenti piacevoli in compagnia.

Un progetto ambizioso

Il progetto di riqualificazione non solo migliorerà la qualità della vita dei cittadini di Roscigno, ma potrebbe anche rappresentare una nuova opportunità per attrarre turisti e visitatori, interessati a sperimentare le bellezze naturali e le proposte sportive della zona.

Il sindaco Palmieri ha sottolineato come il progetto stia avanzando secondo i tempi previsti, grazie anche alla sinergia tra il comune e le aziende locali coinvolte. Si prevede che i lavori saranno completati nel corso dell’anno, aprendo ufficialmente le porte di questa rinnovata area sportiva alla comunità locale e a quanti vorranno scoprire le sue potenzialità.

Il progetto di riqualificazione dell’area camper a Mardo rappresenta una preziosa opportunità per Roscigno, consentendo di trasformare un luogo abbandonato in uno spazio vivo, dinamico e accogliente, destinato a diventare un’importante risorsa per il benessere e la socializzazione dei suoi abitanti.